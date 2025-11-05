Όλες οι παραστάσεις Νοεμβρίου 2025.

Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Annie

Από 1 Νοεμβρίου 2025

Θέατρο Παλλάς

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin, έρχεται να μας θυμίσει ότι η ευτυχία μπορεί να έρθει να μας βρει εκεί που δεν την περιμένουμε!

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/annie/

Tonis Sfinos Live - Antonella & Playmates

Από 7 Νοεμβρίου

Θέατρο Βεργίνα

Ο Τόνι Σφηνος, γνωστός performer και παρουσιαστής, με πορεία 14 χρόνων στη διασκέδαση και αμέτρητες συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, έρχεται με την μπάντα του, την Antonella τους Playmates στο Vergina Theatro

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/tonis-sfinos-live-antonella-playmates/

ΠΥΞ ΛΑΞ «Για τις παλιές αγάπες...»

Κάθε Σάββατο

Vox Live stage

Με καλεσμένους τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Δημήτρη Σταρόβα

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/pyks-laks-gia-tis-palies-agapes/

ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ του Μολιέρου

Από 7 Νοεμβρίου

Θέατρο Αλκυονίς

Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να

υπονομεύσει τη λογική.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/tartoufos-tou-molierou-2/









Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής

Από 1 Νοεμβρίου

Θέατρο Άλσος χειμερινό

Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής! Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής!

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/kostas-tournas-dionysis-tsaknis-to-rok-to/

Christmas BOOM Village 2025

29 & 30 Νοεμβρίου

Anassa City Events

Μετά την τεράστια επιτυχία του καλοκαιρινού BOOM Village, το ΒΟΟΜ επιστρέφει με το πιο παραμυθένιο Σαββατοκύριακο, με χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για όλα τα παιδιά!

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/happenings/children/festival/christmas/christmas-boom-village-2025/

Η Παπλωματού

Θέατρο Βασιλάκου _ Μαριάννα Τόλη

Έως 14 Δεκεμβρίου

Η Παπλωματού με τα μαγικά της δάχτυλα χαρίζει στους φτωχούς παπλώματα γεμάτα ζεστασιά και ελπίδα, ώσπου έρχεται αντιμέτωπη με έναν άπληστο βασιλιά.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/children/to-doro-tis-paplomatous-ton-tzef-mprampo-kai-gkeil-marken/







