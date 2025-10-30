Ο εμβληματικός Τζίμι Τζάρμους έστειλε το δικό του μήνυμα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης άνοιξε τις πύλες τους για όλους όσοι λατρεύουν το σινεμά.

Η γιορτή της 7ης Τέχνης άνοιξε με ένα μήνυμα από τον Τζίμι Τζάρμους, που αν και λυπάται που δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στη διοργάνωση που τόσο πολύ αγαπά, όπως λέει, ευχαρίστησε για την προβολή της ταινίας του «Father, Mother,Sister, Brother». Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο ο Τζάρμους που θα δώσει αίγλη και μοναδικότητα σε αυτή την διοργάνωση.

το 66ο ΦΚΘ, που ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 9 Νοεμβρίου, θα προβληθούν 278 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν.

Παράλληλα, θα προβληθούν και 86 ταινίες διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr. Η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές της ημέρας θα ανέρχεται στα 2 ευρώ.

Στην τελετή έναρξη του φεστιβάλ έφτασε το βράδυ της Πέμπτης και η ηθοποιός και μοντέλο Indya Moore , κάνοντας τα φλας των φωτογράφων να αστράψουν.

Στο Φεστιβάλ θα παραβρεθούν ακόμα η σπουδαία Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, για τον οποίον το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα και θα απονείμει επίσης τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο, ο διάσημος διευθυντής φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς, σταθερός συνεργάτη του Τζιμ Τζάρμους και του Ντέιβιντ Λιντς, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Σαβέριο Κοστάντσο αλλά και οι διακεκριμένες casting directors Λουσίντα Σάισον, Τάνια Γκρούνβαλντ και Ίνγκβιλ Κόλσετ Χόγκα, ο Ντάβιντ Τσίτσλσπεργκερ, επικεφαλής της πλατφόρμας Filmmakers Europe, η καταξιωμένη ενδυματολόγο Κάθριν Τζορτζ, ο σεναριογράφος και λογοτέχνης Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθώς και οι stuntmen Σωτήρης Κρανιώτης και Κρις Ραντάνοφ.

Αmbassador της Αγοράς φέτος θα είναι ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς.