Οι δέκα ταινίες που είδαμε περισσότερο στα σινεμά το τετραήμερο 16 έως 19 Οκτωβρίου 2025.

Το σίκουελ της ταινίας τρόμου «Νεκρό Τηλέφωνο» με τον Ίθακ Χοκ στον πιο ανατριχιαστικό ρόλο στην καριέρα του, έφερε περισσότερο κόσμο στους κινηματογράφους, που το τετραήμερο έκοψαν συνολικά 88.692 εισιτήρια.



Το «Νεκρό Τηλέφωνο 2» έκοψε με το «καλημέρα σας» 15.879 εισιτήρια, κάνοντας καλύτερο άνοιγμα από την πρώτη ταινία, η οποία το καλοκαίρι του 2021 είχε κόψει 10.409 εισιτήρια.



Το ανατριχιαστικό σίκουελ τερμάτισε στην κορυφή της λίστας του ελληνικού box office και κάπως έτσι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, έχασε τη μάχη -μετά από τέσσερις εβδομάδες- και υποχώρησε στη δεύτερη θέση του Top 10.



Tην πεντάδα συμπληρώνουν η μικρή Χάιντι στην τρίτη θέση, ο θριαμβευτής του φεστιβάλ Καννών «Ένα Απλό Ατυχήμα» στην τέταρτη θέση και η Τζούλια Ρόμπερτς στον ρόλο της ζωής της στην ταινία «Μετά το Κυνήγι» που τερματίζει πέμπτη. .



Χαρακτηριστικό είναι ότι η νέα κωμωδία «Τύχη Βουνό» με έναν... αγγελικό Κιάνου Ριβς μένει εκτός δεκάδας, με μόλις 3.091 εισιτήρια.



