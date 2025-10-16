Όλες οι νέες ταινίες που βλέπουμε στους κινηματογράφους την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Έχουμε αρκετούς λόγους για να πάμε σινεμά, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά την Πέμπτη (16/10).



Ένας από αυτούς είναι η δεύτερη ταινία «Νεκρό Τηλέφωνο» με τον Ίθαν Χοκ σε έναν φρικιαστικό ρόλο που επιστρέφει για να σκορπίσει ξανά ανατριχίλες. Θυμίζουμε ότι η αρχική ταινία ήταν μία από τις καλύτερες των τελευταίων χρόνων στο horror genre, σπάζοντας τα ταμεία του box office.



Ένας δεύτερος λόγος είναι η νέα κωμωδία, «Τύχη Βουνό», με τον... θεόσταλτο Κιάνου Ριβς σε έναν απολαυστικό ρόλο. Επίσης, δεν χάνεται με τίποτα η κινηματογραφιική συνάντηση της Τζούλια Ρόμπερτς με τον σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο που της χάρισε έναν ρόλο ζωής στην ταινία After the Hunt. όπως και το It Was Just an Accident του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα, Τζαφάρ Παναχί.

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες πρεμιέρες της εβδομάδας.

Νεκρό Τηλέφωνο 2 (Black Phone 2)

Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ίθαν Χοκ επιστρέφει στον πιο σκοτεινό ρόλο της καριέρας του, καθώς ο Άρπαγας επιστρέφει από τον άλλο κόσμο για να εκδικηθεί τον Φιν (Μέισον Τέιμς), απειλώντας αυτή τη φορά τη μικρότερη αδελφή του, Γκουέν (Μάντλιν ΜακΓκρο).

Καθώς ο 17χρονος πια Φιν πασχίζει να ζήσει φυσιολογικά μετά την αιχμαλωσία του, η πεισματάρα 15χρονη Γκουέν ακούει στα όνειρα της το μαύρο τηλέφωνο να χτυπά και υποφέρει από εφιαλτικά οράματα με τρία αγόρια που καταδιώκονται σε μια κατασκήνωση.

Αποφασισμένη να λύσει το μυστήριο και να δώσει ένα τέλος στην αγωνία τόσο τη δική της όσο και του αδελφού της, η Γκουέν πείθει τον Φιν να επισκεφθούν την κατασκήνωση κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας. Εκεί, αποκαλύπτει μια συνταρακτική σύνδεση ανάμεσα στον Άρπαγα και την οικογένεια της. Τα δύο αδέλφια πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν δολοφόνο που έχει επιστρέψει από τον άλλο κόσμο πιο ανελέητος και του οποίου η παρουσία του είναι ασύλληπτα σημαδιακή.



{https://youtu.be/2rQB_1_Ici4?si=P6ggaFtwmAcfRM7a}

Ο Σκοτ Ντέρικσον επιστρέφει για τη σκηνοθεσία και συνυπογράφει το σενάριο με τον Σ. Ρόμπερτ Κάργκιλ, βασισμένο σε χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τζο Χιλ.

Στο καστ συμμετέχουν ο υποψήφιος για Όσκαρ Ντεμιάν Μπιτσίρ (The Nun, A Better Life) ως αρχηγός της κατασκήνωσης, η Αριάνα Ρίβας (A Working Man) ως ανιψιά του, ο Μιγκέλ Μόρα (The Black Phone) ως αδελφός ενός θύματος του Άρπαγα και ο Τζέρεμι Ντέιβις, που επιστρέφει στον ρόλο του πατέρα των Φιν και Γκουέν, Τέρενς. Νέα μέλη του καστ είναι οι Μεβ Μπίτι (Beau is Afraid) και ο Γκράχαμ Άμπι (Under the Banner of Heaven).





Τύχη Βουνό (Good Fortune)

Ένας καλοπροαίρετος αλλά μάλλον ανίκανος άγγελος, ονόματι Γκάμπριελ (Κιάνου Ριβς) ανακατεύεται στις ζωές ενός εργαζόμενου σε μια περιστασιακή εργασία (Αζίζ Ανσάρι) και ενός πλούσιου επενδυτή (Σεθ Ρόγκεν).

Μια δυνατή κωμωδία στην οποία ο Keanu Reeves πρωταγωνιστεί σ’ έναν ρόλο που όλοι θέλουμε να τον δούμε, έναν άγγελο επί Γης!



{https://youtu.be/jJv7puFxZVk?si=budIblt5a1nKlBDC}





Μετά το Κυνήγι (After the Hunt)

O οραματιστής σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό ψυχολογικό δράμα με κεντρική ηρωίδα μια καθηγήτρια πανεπιστημίου (Τζούλια Ρόμπερτς), η οποία βρίσκεται σε ένα προσωπικό και επαγγελματικό σταυροδρόμι, όταν μια δημοφιλής φοιτήτρια (Άϊο Εντεμπίρι) καταγγέλλει έναν από τους συναδέλφους της (Άντριου Γκάρφιλντ), και ένα σκοτεινό μυστικό από το δικό της παρελθόν απειλεί να έρθει στο φως.



{https://youtu.be/K4XVgDPrAEo?si=UTCW2T4g0-rPbZ77}





Ένα Απλό Ατύχημα (It Was Just an Accident)

Ο Τζαφάρ Παναχί, που ασκεί εδώ και πολλά χρόνια κριτική στο θεοκρατικό Ιράν, έχει υποστεί αμέτρητες διώξεις από την κυβέρνηση της χώρας του: έχει φυλακιστεί δύο φορές, έχει κάνει απεργία πείνας, έχει αναγκαστεί να πουλήσει το σπίτι του για να πληρώσει την εγγύηση, επί χρόνια δεν του επιτρεπόταν να ταξιδέψει, και του έχει απαγορευτεί να γυρίζει ταινίες, καθώς αυτές θεωρούνται προπαγάνδα εναντίον του καθεστώτος. Ουδέποτε πτοήθηκε. Μάλιστα, το 2011, η ταινία του «This Is Not a Film» προβλήθηκε στις Κάννες αφού βγήκε λαθραία από το Ιράν σε ένα USB κρυμμένο μέσα σε ένα κέικ.

Το αλληγορικό δράμα Ένα απλό ατύχημα, που του χάρισε τον Χρυσό Φοίνικα, γυρίστηκε κρυφά από το καθεστώς (πολλές ηθοποιοί μάλιστα εμφανίζονται με ακάλυπτο το κεφάλι τους). Σε αυτό, καταγγέλλει με έμμεσο τρόπο, τους μηχανισμούς καταπίεσης.



Ο Έγκμπαλ επιστρέφει σπίτι οδικώς με τη σύζυγό του και την κόρη του, όταν χτυπάει έναν σκύλο, σκοτώνοντας το καημένο το ζώο και καταστρέφοντας τον κινητήρα του. Ζητώντας βοήθεια στον δρόμο, περιπλανιέται σε μια αποθήκη. Εκεί, ένας εργάτης ονόματι Βαχίντ τον εντοπίζει, και είναι πιθανό να μη συναντιούνται για πρώτη φορά.

Η ζωή του Βαχίντ βρίσκεται σε χάος από την κολασμένη περίοδο που πέρασε στη φυλακή, λόγω των πράξεων ενός βασανιστή που αποκαλεί Πέγκλεγκ -και νομίζει ότι ο Έγκμπαλ είναι αυτός ο άνθρωπος. Ενώ η παρόρμησή του για εκδίκηση είναι αστραπιαία, η αμφιβολία σπέρνεται από τον αιχμάλωτό του, και ο Βαχίντ πρέπει να ζητήσει βοήθεια από άλλους συν-επιζώντες, συμπεριλαμβανομένης της Σίβα, μιας φωτογράφου γάμων, και μιας νύφης ονόματι Γκολρόκ -πλάι στον γαμπρό και τον παρορμητικό φίλο τους.

Αντιμέτωποι με τον άντρα που πιστεύουν ότι ήταν σαδιστής βασανιστής, η ομάδα αντιμετωπίζει ένα ηθικό δίλημμα. Τι άραγε πρέπει να κάνουν τώρα;..

{https://youtu.be/1kiKfBzbEdc?si=ipqKCDVHL-pGLYyX}





Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα (Heidi - Die Legende vom Luchs)

Η καλύτερη φίλη της παιδικής μας ηλικίας, η πολυαγαπημένη Χάιντι, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια γλυκύτατη ιστορία όλο περιπέτεια και… βουνό, για να την αγαπήσουν και οι νέες γενιές!



Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι, γνωστή για την αγάπη της για κάθε είδους περιπέτεια, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα βοσκοτόπια και πανύψηλες βουνοκορφές.

Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι το ονομάζει Πέπερ και το περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά.



Καθώς τα παιχνιδιάρικα καμώματα του μικρού αρχίζουν να τραβούν την προσοχή των γύρω τους, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού.



{https://youtu.be/Qkr4luaqe4k?si=e0LqK1TQ3mjobaEG}





Καλές Γιορτές (Happy Holidays)

Τέσσερις χαρακτήρες που βιώνουν τις δικές τους ξεχωριστές πραγματικότητες ενώ συνδέονται με άρρηκτους δεσμούς, ρίχνουν φως στις σύνθετες σχέσεις μεταξύ φύλων, γενεών και πολιτισμών σε μια πολύπαθη επικράτεια.

Ο Ραμί, ένας Παλαιστίνιος που ζει στη Χάιφα, έρχεται αντιμέτωπος με την ξαφνική μεταστροφή της Εβραίας συντρόφου του, η οποία επανεξετάζει την απόφασή της για άμβλωση.

Η μητέρα του, η Χανάν, βυθίζεται με μια σοβαρή οικονομική κρίση και μπλέκει σε έναν κυκεώνα προβλημάτων καθώς διεκδικεί αποζημίωση για το ατύχημα της κόρης της, της Φίφι.

Η Μίρι πρέπει να διαχειριστεί την κατάθλιψη της δικής της κόρης και, ταυτόχρονα, επιχειρεί να υπονομεύσει την εγκυμοσύνη της αδερφής της με τον Ράμι.

Η Φίφι, από την πλευρά της, κουβαλάει ένοχα ένα μυστικό που απειλεί να κλονίσει την οικογενειακή της υπόληψη, αλλά και τη νέα της σχέση με τον Δρ. Ουαλίντ.



{https://youtu.be/ARsvOjbBk2k?si=ZYICiDONFaNIEz4c}





Ρίφενσταλ, Στην Καρδιά του Τρίτου Ράιχ {Riefenstahl}

Η Λένι Ρίφενσταλ θεωρείται μία από τις πιο αμφιλεγόμενες γυναίκες του 20ού αιώνα σαν καλλιτέχνης και προπαγανδίστρια του ναζιστικού καθεστώτος.



Η εποχή μας, με την δυναμική επανεμφάνιση του φασισμού και ακραίων πολιτικών τάσεων, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους μηχανισμούς της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης με τρόπο που θυμίζει, κατά πολλούς μελετητές, την δεκαετία του 1930.



Μια συναρπαστική ματιά στο ιδιωτικό αρχείο της Λένι Ρίφενσταλ, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή με την ναζιστική προπαγανδιστική της ταινία Triumph of the Will, αλλά συνέχισε να αρνείται οποιαδήποτε στενή σχέση με το καθεστώς.



{https://youtu.be/BCryWV-rO-0?si=nODU8l5wl40fM9_o}