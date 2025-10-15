Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό.

Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Γίργκεν Μπανσέρους

Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ / Μεταίχμιο

Τρίτη 14/10 και ώρα 19:00 | Public Σερρών

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους σε μια ξεχωριστή εκδήλωση και συνάντηση γνωριμίας με τον Γερμανό συγγραφέα Γίργκεν Μπανσέρους της μπεστ σέλερ σειράς «Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ», την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στο Public Σερρών.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ο ντετέκτιβ Κλουζ δεν χρειάζεται συστάσεις! Είναι ο μεγαλύτερος μικρός ντετέκτιβ όλων των εποχών που μπλέκεται διαρκώς σε νέες περιπέτειες και καλείται να εξιχνιάσει τα πιο δύσκολα μυστήρια.

Αν λοιπόν είσαι και εσύ από τους μεγάλους θαυμαστές του ντετέκτιβ Κλουζ και δεν έχεις αφήσει υπόθεση για υπόθεση αδιάβαστη, σου αρέσουν τα μυστήρια και οι γρίφοι, ο συγγραφέας της σειράς Γίργκεν Μπανσέρους και φυσικά ο ακαταμάχητος Κλουζ σε περιμένουν για να σου αποκαλύψουν όσα δεν γνώριζες μέχρι σήμερα.

Απαραίτητες αποσκευές για το ταξίδι σου; Παρατηρητικότητα, καλή μνήμη, ένστικτο, φαντασία και πάνω απ’ όλα διάθεση για παιχνίδι!

Σε περιμένουμε!

Με ταυτόχρονη διερμηνεία από τα γερμανικά στα ελληνικά.

Ελισάβετ Κρίπα

Όσα έμαθα από τα παιδιά/ Key Books

Πέμπτη 16/10 και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και η Key Βooks σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ελισάβετ Κρίπα, «Όσα έμαθα από τα παιδιά», την Πέμπτη 16/10 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς, δάσκαλοι ή άνθρωποι.

Υπάρχουν, όμως, επιλογές, λάθη και –το σημαντικότερο– ευκαιρίες να μάθουμε, να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Στο βιβλίο Όσα έμαθα από τα παιδιά, η εκπαιδευτικός, μητέρα και εθελόντρια Ελισάβετ Κρίπα μοιράζεται με ενσυναίσθηση τις εμπειρίες της και μας δείχνει πώς να επικοινωνούμε ουσιαστικά με τα παιδιά μας, να ξεπερνάμε ενοχές και να γινόμαστε συνοδοιπόροι τους χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας. Μέσα από προσωπικές ιστορίες και πρακτικές συμβουλές, αυτό το βιβλίο δεν δίνει έτοιμες απαντήσεις – αλλά προσφέρει τα εργαλεία για να βρούμε τις δικές μας. Είναι ένας διαρκής αγώνας αυτοβελτίωσης, που μας καλεί να αλλάξουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. To βιβλίο αυτό φωτίζει τα μονοπάτια που οδηγούν σε βαθύτερη σύνδεση με τα παιδιά μας και τον εαυτό μας. Θα σε εμπνεύσει, θα σε κινητοποιήσει και θα σου δώσει δύναμη ν’ αλλάξεις όσα χρειάζονται – με αγάπη, ενσυναίσθηση και φροντίδα. Γιατί η ζωή, όπως κατά κανόνα ισχύει, δεν είναι και δεν έχει έτοιμες λύσεις. Είναι το ταξίδι που επιλέγεις να κάνεις.

Η ζωή δεν έχει χάρτη. Εσύ χαράζεις την πορεία!

Θοδωρής Παπακώστας

Υπογραφές βιβλίου «Ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος κι ένας Βίκινγκ μπαίνουν σ’ ένα μπαρ» / Key Books

Σάββατο 18/10 και ώρα 12:00 | Public Τσιμισκή

Γιορτάζουμε 20 χρόνια Public με μοναδικά events!

O αγαπημένος συγγραφέας Θοδωρής Παπακώστας θα βρίσκεται κοντά μας για να γνωριστείτε, να συνομιλήσετε και να υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του, το Σάββατο 18/10 στις 12:00, στο Public Τσιμισκή.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Αίγυπτος, Μεσοποταμία, Βίκινγκς. Τρεις πολιτισμοί, τρεις μυθολογίες.

Όλη η αρχαιολογία και η μυθολογία τριών σημαντικών πολιτισμών με τις μεγάλες και μικρές ιστορίες τους, δοσμένες με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

Ποιος φαραώ ακύρωσε τους αρχαίους θεούς και όλο το ιερατείο, φτιάχνοντας έναν δικό του θεό; Γιατί οι Αιγύπτιοι εργάτες έκαναν μαζικές απεργίες εναντίον του Φαραώ;

Πώς ο Όσιρις έγινε αρχαίος θεός της ανάστασης; Πώς η θεά Ίσιδα κέρδισε μια δίκη ενώ της είχε απαγορευτεί η είσοδος στο δικαστήριο; Ποια Βαβυλώνια πριγκίπισσα είναι η πρώτη επώνυμη λογοτέχνης στον κόσμο; Γιατί το Έπος του Γκιλγκαμές είναι το πρώτο βιβλίο αυτογνωσίας στην ιστορία; Πώς γίνεται να υπήρχε Bluetooth στη Σκανδιναβία των Βίκινγκς; Πώς έφτασαν οι Βίκινγκς στην Αμερική και τι απέγιναν όσοι έφτασαν; Γιατί ντύθηκε νύφη ο Θορ και πώς έχασε το μάτι του ο Όντιν;

Οι πολιτισμοί και οι μυθολογίες του κόσμου ξεδιπλώνουν τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες τους.

Πάνος Δημάκης

Υπογραφές βιβλίου «Χίλιες και μία λέξεις» / Διόπτρα

Σάββατο 18/10 και ώρα 12:00 | Public +home Ίλιον

Γιορτάζουμε 20 χρόνια Public με μοναδικά events!

O αγαπημένος συγγραφέας Πάνος Δημάκης θα βρίσκεται κοντά μας για να γνωριστείτε, να συνομιλήσετε και να υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του, το Σάββατο 18/10 στις 12:00, στο Public +home Ίλιον.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους τα κύματα με τα κύπελλα; Γιατί το κουράζω βγήκε από το κουρεύω; Τι σχέση έχει ο στόλος με το στολίζω και γιατί η πομπή από παρέλαση πήρε τη σημασία της ατιμίας; Γιατί το συγγνώμη έχει μια από τις πιο συγκλονιστικές ετυμολογίες στην ελληνική γλώσσα; Και τέλος, από πού κι ως πού συνδέεται ο Φώσκολος με το φεγγάρι;

Ένα ιδιόμορφο λεξικό για την ομορφιά και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, που θα κάνει τον αναγνώστη να καταλάβει γιατί μπορεί –κι όχι γιατί πρέπει– να είναι περήφανος για τη γλώσσα του.

Η ετυμολογία, αυτός ο θαυμαστός κόσμος των συλλαβών και των ήχων, μας αποκαλύπτει τον συγκλονιστικό τρόπο της δημιουργίας και της διασύνδεσης των λέξεων. Η ιστορία, η μυθολογία και η παράδοση έρχονται να συμπληρώσουν αυτό το μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα.

Ο Πάνος Δημάκης, το Γεράκι του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων The Chase, μας φανερώνει τη δύναμη και τη γοητεία της γλώσσας με μπόλικο χιούμορ και γνώση.

Στέφανος Ξενάκης

Υπογραφές βιβλίου «Οι δυό μας» / Key Books

Σάββατο 18/10 και ώρα 12:00 | Public Smart Park

Γιορτάζουμε 20 χρόνια Public με μοναδικά events!

O αγαπημένος συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης θα βρίσκεται κοντά μας για να γνωριστείτε, να συνομιλήσετε και να υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του, το Σάββατο 18/10 στις 12:00, στο Public Smart Park .

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Kι όταν κάτσαµε τελικά και τα είπαµε οι δυο µας, είχε πολλά να µου πει κι αυτός. Παρόµοια µε τα δικά µου. Ένα µεγάλο παράπονο κι ένα µεγάλο γαµώτο ο υπέρτιτλος. Γιατί µου το έκανες αυτό όλα αυτά τα χρόνια; Γιατί µε µίσησες τόσο φθονερά; Γιατί δεν κάτσαµε ποτέ να µιλήσουµε; Και γιατί ποτέ δεν µε αποδέχτηκες; Κι εδώ µόνο µία επιλογή. Άνευ όρων αποδοχή. Ακριβώς όπως ήµουν. Στο τώρα. Όχι στα "όταν" που ποτέ δεν ήρθαν.

Σ' ένα τρυφερό, θαρραλέο και πολύ προσωπικό βιβλίο, ο Στέφανος Ξενάκης ανοίγει την καρδιά και το µυαλό του, φωτίζοντας πολύπλευρα τη σηµαντικότερη σχέση της ζωής µας, αυτή µε τον εαυτό µας. Ίσως το κοµµάτι µας που περισσότερο απ' όλα χρειάζεται αποδοχή, είναι το δύσκολο, το βρόµικο, το σκοτεινό, αλλά και το πιο πολύτιµο.

Δύσκολο να δηµοσιεύσω τους διαλόγους αυτούς;

Αφάνταστα πιο δύσκολο να τους κάνω.

Όµως και αφάνταστα λυτρωτικό.

Χρήστος Χωμενίδης

Υπογραφές βιβλίου «Πανδώρα» / Πατάκης

Σάββατο 18/10 και ώρα 14:00 | Public Golden Hall

Γιορτάζουμε 20 χρόνια Public με μοναδικά events!

O αγαπημένος συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης θα βρίσκεται κοντά μας για να γνωριστείτε, να συνομιλήσετε και να υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του, το Σάββατο 18/10 στις 14:00, στο Public Golden Hall.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Αρχές του 2023, ξεκίνησα ένα μυθιστόρημα με κεντρικό πρόσωπο την Πανδώρα Σταφυλά. Λαχταρούσα να πλάσω μια ηρωίδα συνομήλικη με τον 21ο αιώνα. Ένα κορίτσι στον ανθό του, διαμορφωμένο στο πιο ρευστό περιβάλλον, καταιγιζόμενο από την κούνια με πληροφορίες, θεωρίες, εμπειρίες, τόσο αλλιώτικο αλλά και τόσο ίδιο στον πυρήνα του με τη «Μαρία Νεφέλη» του Οδυσσέα Ελύτη αλλά και την «Παράξενη κοπέλα» του Μανώλη Χιώτη. Μια νέα γυναίκα που να ξεφεύγει από τα απλοϊκά στερεότυπα του «γουόκ» και του «αντιγουόκ» κινήματος. Που να υποφέρει μα και να απολαμβάνει τις αντιφάσεις της. Να τα πίνει στα μπαρ, να καταδύεται στο χάος του διαδικτύου, να διαδηλώνει με τους συμφοιτητές της – το μέλλον πότε να το τρέμει, πότε να το νιώθει του χεριού της, να λαχταρά να το στύψει και να το ρουφήξει, να μην αφήσει τίποτα που να μην το γευτεί, να μην το δοκιμάσει… Να πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου. Και να ερωτεύεται με πλήρη γνώση του.

Επί ενάμιση χρόνο κοιμόμουν και ξυπνούσα με την Πανδώρα. Με είχε συνεπάρει. Παραδίδοντάς την, κλείνω την τριλογία που ξεκίνησε με τον Τζίμη στην Κυψέλη και συνεχίστηκε με τη Δίκη Σουάρεφ. Νιώθω ανάλογη συγκίνηση όπως έντεκα χρόνια πριν, όταν κυκλοφορούσε η Νίκη.

Μικρή Ολλανδέζα

Υπογραφές βιβλίου «Brotherakia» / Μεταίχμιο

Σάββατο 18/10 και ώρα 12:00 | Public Smart Park

Γιορτάζουμε 20 χρόνια Public με μοναδικά events!

Η αγαπημένη Μικρή Ολλανδέζα (aka Δανάη Γεωργαντά) θα βρίσκεται κοντά μας για να γνωριστείτε, να συνομιλήσετε και να υπογράψει αντίτυπα των coloring books της, Brotherakia!

Αν αγαπάς τα απλά πράγματα που γεμίζουν την ψυχή, αν θέλεις να ξεκινήσεις ή να ξαναβρείς τη χαρά της δημιουργικότητας, σε περιμένουμε το Σάββατο 18/10 στις 14:00, στο Public Συντάγματος στον 3ο όροφο.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ανακάλυψε το πρώτο coloring book της Μικρής Ολλανδέζας, μια συλλογή από 30 μοναδικά σχέδια, εμπνευσμένα τα περισσότερα από στιγμές της καθημερινότητας που μας διαφεύγουν, αλλά κρύβουν μέσα τους ομορφιά, χρώμα και συναίσθημα.

«Κάθε σχέδιο είναι μια προσωπική έκφραση, ένας δημιουργικός σταθμός, φτιαγμένος με σκοπό να σε εμπνεύσει, να σε παρακινήσει να πιάσεις τα χρώματα και να αφεθείς. Όπως συνέβη σε μένα, εύχομαι κι εσύ να ανακαλύψεις τη χαρά, την ηρεμία και το πάθος που μπορεί να προσφέρει η ζωγραφική, χωρίς πίεση, χωρίς κανόνες, μόνο με φαντασία και διάθεση για παιχνίδι.

Αυτό το βιβλίο δεν είναι απλώς ένα coloring book. Είναι μια πρόσκληση να βρεις χρόνο για σένα, να χαλαρώσεις, να δημιουργήσεις, να ξεφύγεις και να απολαύσεις τη διαδικασία όσο την απόλαυσα κι εγώ φτιάχνοντάς το».

Κατερίνα Λιόλιου

Υπογραφές CD «To δικό μου DNA» / Panik

Σάββατο 18/10 και ώρα 18:00 | Public Smart Park

Γιορτάζουμε 20 χρόνια Public με μοναδικά events!

Η αγαπημένη καλλιτέχνης Κατερίνα Λιόλιου θα βρίσκεται κοντά μας για να γνωριστείτε και να υπογράψει τον πρόσφατο δίσκο της, Το δικό μου DNA, το Σάββατο 18/10 στις 18:00 στο Public Smart Park.

Θοδωρής Βουτσικάκης

Υπογραφή CD/ Panik Oxygen

Σάββατο 18/10 και ώρα 18:00 | Public Τσιμισκή

Γιορτάζουμε 20 χρόνια Public με μοναδικά events!

O αγαπημένος καλλιτέχνης Θοδωρής Βουτσικάκης θα βρίσκεται κοντά μας για να γνωριστείτε και να συνομιλήσετε μαζί του, το Σάββατο 18/10 στις 18:00 στο Public Τσιμισκή.

Ρία Ελληνίδου

Υπογραφές CD “Δύσκολος Χαρακτήρας”/ Panik

Σάββατο 18/10 και ώρα 18:00 | Public+Home Ίλιον

Γιορτάζουμε 20 χρόνια Public με μοναδικά events!

Η αγαπημένη καλλιτέχνης Ρία Ελληνίδου θα βρίσκεται κοντά μας για να γνωριστείτε και να υπογράψει τον πρόσφατο δίσκο της Δύσκολος χαρακτήρας, το Σάββατο 18/10 στις 18:00 στο Public +home Ίλιον.

Apon

Meet & Greet / Panik

Σάββατο 18/10 και ώρα 18:00 | Public Συντάγματος

Γιορτάζουμε 20 χρόνια Public με μοναδικά events!

O αγαπημένος καλλιτέχνης Apon θα βρίσκεται κοντά μας για να γνωριστείτε και να συνομιλήσετε μαζί του, το Σάββατο 18/10 στις 18:00 στο Public Συντάγματος.

Γιάννης Αθανασόπουλος

Ψυχή μου μεγάλη/ Ψυχογιός

Δευτέρα 20/10 και ώρα 19:00 | Public Τσιμισκή

Τα Public και οι εκδόσεις Ψυχογιός σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Αθανασόπουλου, «Ψυχή μου μεγάλη», τη Δευτέρα 20/10 στις 19:00 στο Public Τσιμισκή.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Δεν ήθελα να σ’ τα πω όλα.

Ίσως γιατί φοβόμουν πως, αν τα πω, θα μείνουν εκεί.

Αιώνια. Ακίνητα. Τρομακτικά.

Κι εγώ θα αναγκαστώ να ζήσω μαζί τους.

Μα κατάλαβα πως, ό,τι αφήνεις ανείπωτο, θα καρτερεί πάντοτε να το αγκαλιάσεις.

Το «Ψυχή μου μεγάλη» είναι το σώμα που κουβάλησε τη μνήμη. Είναι η αλήθεια χωρίς προστασίες. Ένα ταξίδι μέσα στη βία, στο ψέμα, στο τραύμα και στην ντροπή. Ένα ταξίδι από τα βάθη της κόλασης στα ύψη του παραδείσου.

Ο Γιάννης Αθανασόπουλος γίνεται ξανά παιδί και μιλά για την ψυχή όλων μας στη μεγαλύτερη προσωπική του εξομολόγηση.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Εθνικός Διχασμός: Οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα / Πατάκης

Τρίτη 21/10 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευάνθη Χατζηβασιλείου, «Εθνικός Διχασμός: Οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα», την Τρίτη 21/10 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λεία Βιτάλη

Η οργή των μικρών ανθρώπων/ Πατάκης

Τετάρτη 22/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λείας Βιτάλη, «Η οργή των μικρών ανθρώπων», την Τετάρτη 22/10 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Νοέµβριος 1824. Μπορεί η δολοφονία ενός εικοσιτετράχρονου στρατιωτικού να αλλάξει την πορεία µιας χώρας;

Ενώ η επανάσταση βράζει στον Μοριά, σκοτεινά πάθη, ανοµολόγητοι έρωτες και µυστικές διεκδικήσεις καταστρέφουν τα ιδανικά κι οδηγούν σε εµφύλιο πόλεµο που ανατρέπει τα δεδοµένα. Η ύπουλη δολοφονία του Πάνου, πρωτότοκου γιου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που προοριζόταν για κυβερνήτης της νέας χώρας, πυροδοτεί την οργή των µικρών ανθρώπων.

Ο πατέρας του παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και ψάχνει τον δολοφόνο. Στην πορεία του, θα γυρίσει στο παρελθόν και θα ξαναζήσει τα γεγονότα της επανάστασης µε διαφορετικό τρόπο. Ποιος είναι ο δολοφόνος και πόση συµµετοχή έχει η Ευρώπη σε αυτή τη δολοφονία; Γιατί δεν έπρεπε η νέα χώρα να κυβερνηθεί από Έλληνα, και ιδιαίτερα από έναν επαναστάτη; Ποια συµφέροντα διαµόρφωσαν την πορεία της χώρας; Τι ρόλο έχει παίξει ο Μέττερνιχ, ο Ναπολέων, ο τσάρος Αλέξανδρος, ο λόρδος Βύρωνας, αλλά και η Μαίρη Σέλλεϋ, ο Μπετόβεν, η δούκισσα της Πλακεντίας; Η οδύσσεια της αποκάλυψης του δολοφόνου του Πάνου, µέσα από συνεχείς ανατροπές, θα ρίξει νέο φως στα γεγονότα αλλά και στην ίδια την αντιφατική προσωπικότητα του πατέρα του. Πώς ένας απλός άνθρωπος φτιαγµένος από συνηθισµένο υλικό, επιθυµίες, όραµα, αµφιβολίες, δράση, έρωτες και οργή, µετατράπηκε σε έναν τέτοιο ήρωα, που οι άνθρωποί του τον πίστεψαν σαν Θ