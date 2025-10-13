Το πορτρέτο δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής σε ένα παγκόσμιο σύμβολο της όπερας.

Η «Μαρία Κάλλας» του Μάνου Ιωαννίδη ένα ξυλόγλυπτο πορτρέτο σχεδόν 2 μέτρα, 180x100 εκ., της μεγάλης ντίβας, κοσμεί το ανανεωμένο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».



Το περίτεχνο έργο το οποίο φέρει την εικόνα του προσώπου της Ελληνίδας La Divina, αποτελεί δωρεά του βραβευμένου καλλιτέχνη και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τύπου για το νέο πρόγραμμα του ιστορικού θεάτρου την περασμένη Πέμπτη.

Το έργο σε μαύρο χρώμα, έχει δημιουργηθεί μετά από μεθοδική εργασία πάνω σε ξύλο επικαλυμμένο με χρυσό γκλίτερ. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, αποτελεί εικαστική αποτύπωση της Κάλλας εμπνευσμένη από την ακτινοβολία, την τραγικότητα και την αρχοντική σιωπή της μορφής της. Δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής σε ένα παγκόσμιο σύμβολο της όπερας, το οποίο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ελλάδα και την Αθήνα.

Πιστός στην pop-art αισθητική που χαρακτηρίζει τις εικαστικές του προτάσεις και τον σεβασμό που τρέφει για εμβληματικές προσωπικότητες της τέχνης, ο Μάνος Ιωαννίδης φιλοτέχνησε ένα μοντέρνο πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας, το οποίο από σήμερα ανήκει σε όλους τους δημότες Αθηνών και κάθε επισκέπτη του ιστορικού θεάτρου.

Σε πλήρη αρμονία με τη χρωματική παλέτα του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» και με σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου, το έργο του Μάνου Ιωαννίδη έρχεται να ενισχύσει τη σύνδεση της ντίβας με το θέατρο όπου πραγματοποίησε τις πρώτες εμφανίσεις της πριν τη διεθνή της καταξίωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγα λόγια για τον Καλλιτέχνη

Ο Μάνος Ιωαννίδης, με ρίζες από τη Μικρά Ασία και καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, χαράζει τη δική του διαδρομή στο ελληνικό και διεθνές εικαστικό τοπίο, συνδυάζοντας ζωγραφική, χαρακτική και πειραματικά μέσα. Η δουλειά του φέρει έντονες αναφορές στην αρχαία ελληνική γραφή, στην pop κουλτούρα και σε σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα, γεφυρώνοντας την παράδοση με την οικουμενική αγωνία του σήμερα.

Έργα του έχουν εκτεθεί σε σημαντικά κέντρα (Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο, Σμύρνη, Αθήνα) και ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, όπως το Μουσείο Κατσίγρα, και το Μουσείο Λασκαρίδου-Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας. Έχει τιμηθεί με διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων: UNESCO (2022), WBAF/G20 (2024), Who is Who International (2025).

Το έργο του Ιωαννίδη δεν αποτυπώνει απλώς μορφές· αναμοχλεύει μνήμες, προκαλεί το βλέμμα, ενεργοποιεί το σώμα. Κάθε του επιφάνεια γίνεται ένας τόπος συνάντησης του αισθητικού με το υπαρξιακό.