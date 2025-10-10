Η συναυλία δεν θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

H μεγάλη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη που ήταν προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου, αλλάζει ημερομηνία και μεταφέρεται για την 1η Νοεμβρίου, στο Καυτανζόγλειο



Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Πέμπτης (9/10) με ανάρτηση του ΛΕΞ και τις διοργανώτριας εταιρίας στα social media, προκαλώντας αντιδράσεις από αρκετούς φαν του ράπερ και ειδικά από εκείνους που έρχονται από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και είχαν κάνει ήδη τον ανάλογο προγραμματισμό τους για τις 18/10.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, οι λόγοι που οδήγησαν σε αναβολή της συναυλίας είναι οι «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» που προβλέπονται για εκείνο το χρονικό διάστημα όσο και το «βεβαρρυμένο αθλητικό πρόγραμμα του Σταδίου».



Επιπλέον, διατέθηκαν επιπλέον εισιτήρια για το live της 1ης Νοεμβρίου, προς 15 ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εξαντληθεί.





Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση των διοργανωντών



«ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΕΞ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Σας ενημερώνουμε πως η συναυλία του ΛΕΞ στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον ήδη ανακοινωμένο χώρο διεξαγωγής, το Καυτανζόγλειο Στάδιο.



Ο λόγος για αυτό είναι πως οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις για την μέχρι πρότινος ανακοινωμένη ημερομηνία διεξαγωγής (18.10.25), σε συνδυασμό με το βεβαρρυμένο αθλητικό πρόγραμμα του Σταδίου, δημιουργούν σειρά δυσκολιών. Αυτές αφορούν τόσο στην τοποθέτηση της άκρως απαιτητικής υλικοτεχνικής υποδομής της συναυλίας, εντός του Σταδίου, όσο και πιθανά στην ίδια την διεξαγωγή.



Σημειώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής αντιτίμου, σε όλους τους κατόχους των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτημα ακύρωσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (όχι DM στο Instagram).



Τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία, χωρίς να κάνετε καμιά επιπλέον ενέργεια.



Ταυτόχρονα, μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της τεχνικής μελέτης του σταδίου, ξεκινάμε σήμερα τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου, προς 15 ευρώ το εισιτήριο. Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει μέχρι 4 εισιτήρια. Μετά την εξάντληση αυτής της δεύτερης φάσης προπώλησης, ΔΕΝ θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για την εν λόγω ημερομηνία.



Σας υπενθυμίζουμε να μην αγοράζετε εισιτήρια από ιδιώτες και μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξαπάτησης. Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί εκτός του μοναδικού εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή, more.com και του δικτύου καταστημάτων αυτού.



Παρακαλούμε για την υπομονή σας στην απάντηση e-mails και μηνυμάτων, καθώς υπάρχει τεράστιος αριθμός αιτημάτων. Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας και σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΑ τα e-mails που θα λάβουμε θα απαντηθούν σχολαστικά».



