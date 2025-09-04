Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη Φωτογραφία: SOOC
O ΛΕΞ ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη στις 18 Οκτωβρίου.

Μέσα σε λίγες ώρες από την ώρα της ανακοίνωσης, η συναυλία του ΛΕΞ στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη στις 18 Οκτωβρίου, έγινε sold out και αυτό πια δεν μας προκαλεί εντύπωση.

Με ένα teaser βίντεο στα social media το απόγευμα της Τετάρτης (3/09), ο δημοφιλής ράπερ ανακοίνωσε τη συναυλία του στο Καυτανζόγλειο Στάδιο και προκάλεσε πανικό. Όσοι επιχείρησαν να μπουν στην πλατφόρμα της more.com για να αποκτήσουν το «μαγικό χαρτάκι» θα έπρεπε να περιμένουν για για αρκετές ώρες, καθώς στη διαδικτυακή ουρά περίμεναν πάνω από 30.000 άτομα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Λεξ (@lextgk)


Ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που τελικά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, παρά την αναμονή και την υπομονή τους, αν αναλογιστεί κανείς ότι το Στάδιο χωράει περίπου 30.000 άτομα.

Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης, με μια λιτή ανάρτηση στα social media, η διοργανώτρια εταιρία, ευχαριστώντας το κοινό, έκανε γνωστό ότι η συναυλία του ΛΕΞ έγινε sold out.

«Η συναυλία του @lextgk στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ΛΕΞ μόλις ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από μία ώρα στην ουρά για εισιτήριο

Ο ΛΕΞ μόλις ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από μία ώρα στην ουρά για εισιτήριο

Entertainment
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dynasty Group Athens (@dynastyathens)

Ο ΛΕΞ επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο Στάδιο τρία χρόνια μετά την ιστορική συναυλία του στον ίδιο χώρο, ενώ είχε προηγηθεί η επίσης ιστορική συναυλία στη Νέα Σμύρνη. Και στα δύο live οι φαν του ράπερ είχαν δημιουργήσει μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα που σπάνια βλέπεις σε εμφάνιση Έλληνα καλλιτέχνη.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο ΛΕΞ θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για μία -επίσης sold out- συναυλία, στις 24/10.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Ο ΛΕΞ μόλις ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από μία ώρα στην ουρά για εισιτήριο

Ο ΛΕΞ μόλις ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από μία ώρα στην ουρά για εισιτήριο

Entertainment
Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε διανομέα των ΕΛΤΑ

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε διανομέα των ΕΛΤΑ

Ελλάδα
Γιάννης Χαρούλης: Και δεύτερη συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού

Γιάννης Χαρούλης: Και δεύτερη συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού

Entertainment
Οι Radiohead ανεβαίνουν στη σκηνή μετά από 7 χρόνια - Η επίσημη ανακοίνωση

Οι Radiohead ανεβαίνουν στη σκηνή μετά από 7 χρόνια - Η επίσημη ανακοίνωση

Entertainment

NETWORK

Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

healthstat.gr
Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

ienergeia.gr
WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

WWF: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών

ienergeia.gr
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε καθημερινά τουρσί

healthstat.gr
Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα κάνετε τα χέρια σας να φαίνονται νεότερα άμεσα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

Botox: Συμβουλές μετά από τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

healthstat.gr
Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

Στη Βουλή από τον Χάρη Μαμουλάκη οι αντιδράσεις των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τις μονάδες καύσης

ienergeia.gr
Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

ienergeia.gr