ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

O ΛΕΞ ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη στις 18 Οκτωβρίου.

Μέσα σε λίγες ώρες από την ώρα της ανακοίνωσης, η συναυλία του ΛΕΞ στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη στις 18 Οκτωβρίου, έγινε sold out και αυτό πια δεν μας προκαλεί εντύπωση.



Με ένα teaser βίντεο στα social media το απόγευμα της Τετάρτης (3/09), ο δημοφιλής ράπερ ανακοίνωσε τη συναυλία του στο Καυτανζόγλειο Στάδιο και προκάλεσε πανικό. Όσοι επιχείρησαν να μπουν στην πλατφόρμα της more.com για να αποκτήσουν το «μαγικό χαρτάκι» θα έπρεπε να περιμένουν για για αρκετές ώρες, καθώς στη διαδικτυακή ουρά περίμεναν πάνω από 30.000 άτομα.







Ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που τελικά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, παρά την αναμονή και την υπομονή τους, αν αναλογιστεί κανείς ότι το Στάδιο χωράει περίπου 30.000 άτομα.



Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης, με μια λιτή ανάρτηση στα social media, η διοργανώτρια εταιρία, ευχαριστώντας το κοινό, έκανε γνωστό ότι η συναυλία του ΛΕΞ έγινε sold out.



«Η συναυλία του @lextgk στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ».





Ο ΛΕΞ επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο Στάδιο τρία χρόνια μετά την ιστορική συναυλία του στον ίδιο χώρο, ενώ είχε προηγηθεί η επίσης ιστορική συναυλία στη Νέα Σμύρνη. Και στα δύο live οι φαν του ράπερ είχαν δημιουργήσει μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα που σπάνια βλέπεις σε εμφάνιση Έλληνα καλλιτέχνη.



Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο ΛΕΞ θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για μία -επίσης sold out- συναυλία, στις 24/10.