Ο ΛΕΞ μόλις ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από μία ώρα στην ουρά για εισιτήριο

Ο ΛΕΞ ετοιμάζεται να ξαναγράψει ιστορία στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο.

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε μέσα από το λογαριασμό του στο Instagram συναυλία στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσε χαμό για άλλη μια φορά!



Συγκεκριμένα, νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (3/09), δημοφιλής ράπερ δημοσίευσε ένα teaser στο Ιnstagram κάνοντας γνωστό ότι θα δώσει μια συναυλία στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη, στις 18 Οκτωβρίου.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το επερχόμενο live γίνεται μέσω more.com και όποιος θέλει να αποκτήσει το «μαγικό χαρτάκι» θα χρειαστεί να περιμένει στη... διαδικτυακή ουρά, τουλάχιστον για μια ώρα (και βάλε), καθώς χιλιάδες κόσμου περιμένουν να αποκτήσουν ένα εισιτήριο, όπως μπορείτε να δείτε αμέσως παρακάτω!





Θυμίζουμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί όταν είχε ανακοινώσει τη μεγάλη συναυλία του στο ΟΑΚΑ, σημειώνοντας ιστορικό sold out. Τότε, οι πιστοί φαν του ράπερ είχαν ξενυχτήσει μπροστά από την οθόνη τους, περιμένοντας στωικά να έρθει η σειρά τους για να κλείσουν το εισιτήριό τους.



Μετά από την τεράστια απήχηση, ο ΛΕΞ ανακοίνωσε και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ, συγκεντρώνοντας πάνω από 100.000 κόσμο.



Λίγα λόγια για τον ΛΕΞ



Ο ΛΕΞ είναι ράπερ από τη Θεσσαλονίκη και θεωρείται ευρέως ως ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της hip hop σκηνής της γενιάς του, έχοντας κατακτήσει εμπορική επιτυχία μέσα από τα προσωπικά του projects. Έκανε το ντεμπούτο του το 1999 με το συγκρότημα Βόρεια Αστέρια, που υπήρξε πρωτοπόρο της ραπ μουσικής στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα πιο εμβληματικά underground σχήματα της χώρας. Οι δίσκοι τους «Χαλαρά» (2003) και «Χαλαρότερα» (2004) θεωρούνται πλέον κλασικοί.

Το 2007, ως παράλληλο project, ο ΛΕΞ συνεργάστηκε με τον Μικρό Κλέφτη, επίσης μέλος των Βόρειων Αστεριών, και δημιούργησαν τα Ανάποδα Καπέλα – ένα ραπ ντουέτο που άφησε το αποτύπωμά του με κομμάτια, όπως το «Ο Τυπάς Που Δεν Πας».

Το 2014 ο ΛΕΞ σημείωσε νέα επίπεδα επιτυχίας με την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου πρώτου προσωπικού του άλμπουμ «Ταπεινοί Και Πεινασμένοι». Ο δίσκος ζωγράφισε έντονες εικόνες της αστικής πραγματικότητας, συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό αργό flow του ΛΕΞ με ωμές, ρεαλιστικές ρίμες, αποσπώντας τεράστιους επαίνους αμέσως μετά την κυκλοφορία του. Μέσα σε λίγους μήνες, ο ΛΕΞ έγινε θέμα συζήτησης σε όλη την Ελλάδα, καθώς κάθε κομμάτι του άλμπουμ ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές στις περισσότερες πλατφόρμες, χωρίς καθόλου υποστήριξη από mainstream μέσα.

Το επόμενο άλμπουμ του, 2XXX, κυκλοφόρησε το 2018 συνεχίζοντας την τεράστια επιτυχία του, με πολυάριθμες sold-out συναυλίες που κορυφώθηκαν τον Ιούνιο του 2019, όταν ο ΛΕΞ έγινε ο πρώτος solo hip-hop καλλιτέχνης που εμφανίστηκε μπροστά σε κοινό άνω των 10.000 ατόμων.

Πρόσφατα, με singles όπως τα «Τίποτα Στον Κόσμο» και «Όχι Σήμερα» που έγιναν χρυσά και πλατινένια αντίστοιχα, ο ΛΕΞ θεωρείται ευρέως ως ο Νο.1 Hip Hop καλλιτέχνης της Ελλάδας και αγαπημένος του κοινού





