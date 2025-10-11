Αυτό το Σαββατοκύριακο (11 και 12 Οκτωβρίου) δίνουμε ραντεβού με την τέχνη.

Ξεχωριστά έργα τέχνης γεμίζουν διάφορα σημεία της πόλης αυτό το Σαββατοκύριακο. Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» φιλοξενεί για πρώτη φορά ένα τολμηρό εγχείρημα σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 40 καλλιτεχνών, ενώ ο όμορφος κήπος του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, ανοίγει τις πόρτες του εντελώς δωρεάν για να μας παρουσιάσει 99 γλυπτά από 88 γλύπτες.



Δείτε αναλυτικά τα ραντεβού μας με την τέχνη.

Platforms Project 2025, Παλιό Καπνεργοστάσιο

To Platforms Project 2025, επιστρέφει για 13η χρονιά -και δεύτερη- στο Παλιό Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218), έως τις 12 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μια διεθνή, ανεξάρτητη φουάρ που συγκεντρώνει 64 κολεκτίβες από 25 χώρες. Μέσα από το Platforms Project δίνεται βήμα κυρίως σε νέους και λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες, αλλά και σε ήδη καταξιωμένους δημιουργούς.

Το Platforms Project 2025 παρουσιάσει πλατφόρμες από 25 χώρες (Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισπανία, Πολωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Λίβανο, Τουρκία, Κύπρος, Γερμανία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ινδία, Πακιστάν, Τσεχία, Ρωσία, Ιταλία, Αρμενία, Φινλανδία, Λετονία, Κολομβία, Σιγκαπούρη ) έχοντας δεχθεί εκατοντάδες αιτήσεις στο ανοικτό διαδικτυακό του κάλεσμα.

Στο Platforms Project 2025 συμμετέχουν 65 εικαστικές πλατφόρμες με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες επεκτείνοντας το παγκόσμιο δίκτυο που οικοδομείται και επικοινωνεί τα τελευταία 12 χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης





Ώρες λειτουργίας: 12.00 – 21.00. Είσοδος ελεύθερη με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.





Έκθεση «all aboard», Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο all aboard σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου πραγματοποιείται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025, με δωρεάν είσοδο.



Η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο ενός τολμηρού καλλιτεχνικού εγχειρήματος. Η έκθεση all aboard με τη συμμετοχή 40 καλλιτεχνών από διαφορετικές γενιές και χώρες, είναι το πρώτο εγχείρημα στην Ελλάδα – και ένα από τα λίγα παγκοσμίως – όπου μια έκθεση σύγχρονης τέχνης μεγάλης κλίμακας πραγματοποιείται εντός αεροδρομίου σε λειτουργία. Ο χώρος που επιλέχθηκε, είναι το Express Facility, κτίριο που βρίσκεται παράλληλα με τον δυτικό διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Άννα Αμπαριώτου, Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, Άννα Αντάρτη, Κλίτσα Αντωνίου, John Baldessari, Αλέξανδρος Βασμουλάκης, Robert Cahen, Αικατερίνη Γεγησιάν, Ειρήνη Γκόνου, Susan Daboll, Maya Deren, Olafur Eliasson, Σοφία Ζαράρη, Ρόζα Ζεϊντάν, Ελένη Ζούνη, Michal Heiman, Έλυα Ηλιάδη, Αννίτα Καλημέρη, Βασίλης Καρακατσάνης, Λίζη Καλλιγά, Τζένη Μαρκέτου, Βαρβάρα Μαυρακάκη, Αριάννα Οικονόμου, Μιχαήλ Παρλαμάς, Άντα Πετρανάκη, Λία Πέτρου, Λίνα Πηγαδίωτη, Yulia Pinkusevich, Εύη Σαββαΐδη, Ισμήνη Σαμανίδου, Ridley Scott, Δήμητρα Σκανδάλη, Νάντια Σκορδοπούλου, Jesse Leroy Smith, Μαριάννα Στραπατσάκη, Tonoptik, Νίκος Τρανός, Κλαίρη Τσαλουχίδη - Χατζημηνά, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, Francesca Woodman.



Ημέρες/ώρες λειτουργίας έκθεσης: Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή: 12.00 - 19.00.

Creators’ Market, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Αν αγαπάς τα χειροποίητα και vintage treasures, δεν πρέπει να το χάσεις να χάσεις το Creators' Market. Στο Αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης θα βρεις 45 local creators, θα πιεις με αθηναϊκή μπίρα και θα συναντήσεις cool φάτσες και ωραία διάθεση.



Ώρες λειτουργίας: 12:00 – 21:00, είσοδος ελεύθερη.

Μορφές που ηχούν, Εθνική Λυρική Σκηνή

Μετά από έναν χρόνο καλλιτεχνικής ζύμωσης, έμπνευσης και πειραματισμού, ο Κύκλος Εργαστηρίων Σύνθεσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνεται με τρία ξεχωριστά συναυλιακά προγράμματα στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου 2025, με ελεύθερη είσοδο.

Στον καταληκτικό αυτόν κύκλο συναυλιών θα παρουσιαστούν συνολικά 24 έργα νέων και καταξιωμένων δημιουργών, 15 από τα οποία προέκυψαν από αναθέσεις στα ενεργά μέλη του Κύκλου Εργαστηρίων Σύνθεσης. Ο Κύκλος διεξήχθη υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Τάσου Ρωσόπουλου, με συνεργάτη τον Γιάννη Αγγελάκη. Τα έργα θα ερμηνεύσει το μουσικό σύνολο Ergon Ensemble υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη συνάντηση σύγχρονης δημιουργίας που αναδεικνύει τη νέα γενιά συνθετών.

Στις τρεις συναυλίες του Κύκλου, τα νέα έργα συνομιλούν με συνθέσεις των μεντόρων και εισηγητών – καταξιωμένων δημιουργών που στήριξαν και καθοδήγησαν τη διαδικασία σύνθεσης με τη γνώση και το προσωπικό τους ύφος. Καθοριστική, σε όλη τη διάρκεια του Κύκλου, υπήρξε η συμβολή του Ergon Ensemble, επιτρέποντας τη δοκιμή και ανάπτυξη των έργων σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη συνεχή συνεργασία με τους συνθέτες.

Έργα των Γιώργου Βάβουλα, Μάρως Κωνσταντινοπούλου, Περικλή Λιακάκη, Ιάσονα Μαρούλη, Ισμήνης Μπεκ, Μηνά Μπορμπουδάκη, Ερρίκου Σιδηρόπουλου-Βελίδη, Νικόλα Τζώρτζη.





Έκθεση Γλυπτικής 2025 του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος/Ε.Ε.Τ.Ε. σε συνεργασία με την Εφορεία Γλυπτικής διοργανώνουν την Έκθεση Γλυπτικής 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο/Β.Χ.Μ., από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου 2025.



Η έκθεση Γλυπτικής στο Β.Χ.M., έχει γίνει πλέον θεσμός, καθώς πραγματοποιείται για όγδοη συνεχή χρονιά. Στην έκθεση, με ελεύθερο θέμα, θα παρουσιαστούν τη χρονιά αυτή 99 γλυπτά, μεσαίων διαστάσεων, δημιουργίες της τελευταίας δεκαετίας, από 88 γλύπτες.



Σε έναν από τους ωραιότερους κήπους της πόλης, η Έκθεση δίνει την ευκαιρία αφενός στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν την πρόσφατη δουλειά τους, να έρθουν οι ίδιοι και το έργο τους σε επαφή με τους θεατές και αφετέρου παρέχει την δυνατότητα σε ευρύτερο κοινό να προσεγγίσει τη γλυπτική στη λειτουργία της, αισθητική, παιδευτική και ψυχαγωγική, στον χώρο στον οποίο ανήκει το φυσικό περιβάλλον.