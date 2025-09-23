Ο Νίκος Ζούδιαρης έρχεται στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού τον Νοέμβριο.

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου ο Νίκος Ζούδιαρης θα παρουσιάσει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού ένα πρόγραμμα με τίτλο «Α' και Β΄ Ανάγνωση».



Μια αναδρομή στο σύνολο του ρεπερτορίου του σπουδαίου τραγουδοποιού, με το πηγαίο ταλέντο, με ερμηνευτή τον ίδιο. Μαζί με την εξαιρετικά ταλαντούχα, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, με την οποία κυκλοφόρησε και τον νέο του album Mascaron, τον Αριστείδη Χατζησταύρου και τον Δημήτρη Τσεκούρα, θα διανύσουν «αλλιώς» μια διαδρομή από την Αγορά του Κόσμου (1993) έως την τελευταία δισκογραφική δουλειά του.

Δύο κιθάρες, κοντραμπάσο, δύο φωνές και φύγαμε!

«Σαν να "χρώσταγα" αυτό το ταξίδι σ’ ένα παιδί με κοντά παντελονάκια, που τελευταία συναντώ αναπάντεχα μέσα μου όλο και πιο συχνά, να με κοιτάζει ντροπαλά και να φεύγει. Κι όλο θέλω να του πω, "Νικολάκη, που μικρός ονειρεύτηκες έναν κόσμο ολόκληρο, εσύ είμαι, εγώ είσαι! Δε σε πρόδωσα, δε σε ξέχασα, πάμε να παίξουμε τα τραγούδια μας για πρώτη φορά!"», λέει ο ίδιος.

Πληροφορίες

Ώρα Έναρξης: 21:00

Προπώληση: ticketservices.gr



Τιμές εισιτηρίων:

Α’ Ζώνη 25 ευρώ,

Β’ Ζώνη 20 ευρώ,

Γ’ Ζώνη 15 ευρώ

Εξώστης 10 ευρώ



Μουσικοί:

Δημήτρης Τσεκούρας

Αριστείδης Χατζησταύρου,

Νίκος Ζούδιαρης

Ηχοληψία: Ηλίας Λάκκας

Φωτογραφία αφίσας: Λευτέρης Σιαράπης