Το σενάριο του Maleficent 3 έχει ξεκινήσει να γράφεται.

Η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται να επιστρέψει για τρίτη φορά ως Maleficent στη νέα ταινία του επιτυχημένου franchise της Disney, ωστόσο, ο Joachim Rønning σκηνοθέτης του Maleficent: Mistress of Evil (2019), αν και εκφράζει τον θαυμασμό του για το franchise και το ενδιαφέρον του για «μια καλή ιστορία», δεν επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στο επερχόμενο πρότζεκτ.

Σε μια συνέντευξη στο Screen Rant για την προώθηση της νέας ταινίας του, Tron: Ares, ο Rønning μίλησε για την πιθανότητα να επιστρέψει στο franchise Maleficent. Η συγγραφή του σεναρίου της τρίτης συνέχειας έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο, και όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να ξανακαθίσει στην σκηνοθετική καρέκλα, ο Rønning απάντησε κάπως αόριστα λέγοντας: ««Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω ότι με ενδιαφέρει πάντα μια καλή ιστορία. Για μένα, αυτό είναι όλο το ζήτημα. Οπότε, θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον».

Ο σκηνοθέτης εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τις εμπειρίες του σκηνοθετώντας ταινίες της Disney: «Αγαπώ την Maleficent, καθώς και τους Πειρατές [της Καραϊβικής]. Άλλαξε η ζωή και η καριέρα μου που κατάφερα να πάρω αυτή τη δουλειά».

Το πρότζεκ βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και όπως έχει επιβεβαιωθεί ήδη από το 2023, η Αντζελίνα Τζολί θα επαναλάβει τον ρόλο της κακιάς μάγισσας, ενώ και η σεναριογράφος Λίντα Γούλβερτον, που έγραψε τα δύο πρώτα φιλμ, αναμένεται να επιστρέψει.



Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλοκή ή την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, αλλά η ιστορία πιθανότατα θα συνεχιστεί μετά τα γεγονότα του Maleficent: Mistress of Evil, με την Ελ Φάνινγκ να επιστρέφει ως Aurora.



{https://youtu.be/n0OFH4xpPr4?si=rvKqGhLrTRZkH17a}

Σημειώνεται ότι η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2014 και η επιθυμία της Τζολί να υποδυθεί τον συγκεκριμένο ρόλο πήγαζε από την αγάπη της προς τον χαρακτήρα από τότε που ήταν μικρή.



Η ταινία είναι ελαφρώς βασισμένη στο αυθεντικό παραμύθι του Σαρλ Περώ και ξαναλέει την ιστορία της ταινίας κινουμένων σχεδίων του Γουόλτ Ντίσνεϋ που κυκλοφόρησε το 1959, Η Ωραία Κοιμωμένη, από την οπτική γωνία της Maleficent, απεικονίζοντας τη συγκρουσιακή σχέση της με τον βασιλιά και την πριγκίπισσα ενός διεφθαρμένου βασιλείου.



Η Maleficent είχε εμπορική επιτυχία με συνολικά έσοδα πάνω από 758 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και αποτελεί την τέταρτη ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις για το 2014, καθώς επίσης και την ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις για την Τζολί. Έλαβε επίσης μία υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία των Καλύτερων Κοστουμιών.