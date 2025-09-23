Ο Κιάνου Ριβς είναι ένας άγγελος με μικρά φτερά για να μην μοιάζει με τα «αγγελάκια» της Victoria's Secret και αυτό τα λέει όλα...

Η Lionsgate κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο και απολαυστικό τρέιλερ για το Good Fortune, τη νέα επερχόμενη κωμωδία του Αζίζ Ανσάρι με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς.

«Στην ταινία, ένας καλοπροαίρετος αλλά μάλλον όχι και τόσο επιτυχημένος άγγελος ονόματι Γαβριήλ ανακατεύεται στις ζωές ενός βιοπαλαιστή και ενός πλούσιου επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Στην ταινία ο Ριβς παίζει τον Γκάμπριελ, έναν (low budget) φύλακα άγγελο που περνάει... υπαρξιακή κρίση! Όταν ο Γκάμπριελ ζητά από την ουράνια αφεντικίνα του Μάρθα (Σάντρα Ο) να κάνει κάτι πιο ουσιαστικό από το να σώζει ανθρώπους καθώς οδηγούν και στέλνουν μηνύματα στο κινητό, εκείνη τον συμβουλεύει να βρει «μια χαμένη ψυχή».

Αυτός λοιπόν βρίσκει τον Arj (Ανσάρι), έναν εργαζόμενο που παλεύει με την καθημερινότητα και χρειάζεται επειγόντως βοήθεια. Το βίντεο μας δείχνει τον άγγελο του Ριβς να προσπαθεί να δείξει στον Arj ότι τα χρήματα δεν θα λύσουν τα προβλήματά του, ούτε θα αγοράσουν την ευτυχία. Για να το πετύχει αυτό, ο άγγελος οργανώνει ένα Freaky Friday στον Arj και στον εργοδότη του, τον πλούσιο επιχειρηματία Τζεφ (Σεθ Ρόγκεν), με ξεκαρδιστικές και απρόβλεπτες συνέπειες.Όταν αυτό αποτυγχάνει, ο άγγελος Γκάμπριελ χάνει τα φτερά του και μετατρέπεται σε έναν κοινό θνητό.



{https://youtu.be/SAMkXY2Ja80?si=Mue6r0rcDEuewaBv}

Η νέα ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Αζίζ Ανσάρι, ο οποίος επίσης γράφει το σενάριο, κάνει την παραγωγή και συμπρωταγωνιστεί.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Οκτωβρίου.