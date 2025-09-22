«Οτιδήποτε χωρίζει ή περιορίζει τις ελευθερίες, για οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο», τόνισε η Αντζελίνα Τζολί.

Η απόφαση της Disney, ιδιοκτήτρια του ABC, να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή "Jimmy Kimmel Live" μετά το σατιρικό σχόλιο του Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον δολοφονηθέντα ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ. Στους διάσημους που αντιδρούν στη... νέα τάξη πραγμάτων, όπως διαμορφώνεται στη χώρα τους, προστέθηκε και η Αντζελίνα Τζολί.

Κατά την προώθηση της νέας της ταινίας, "Couture", στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν 2025, ερωτηθείσα σχετικά, απάντησε: «Πρέπει να πω ότι αγαπώ τη χώρα μου και αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω», είπε αρχικά, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

«Πάντα ζούσα... διεθνώς. Η οικογένειά μου είναι διεθνής», είπε, αναφερόμενη στα υιοθετημένα παιδιά της από τη Ναμίμπια, το Βιετνάμ, την Αιθιοπία και την Καμπότζη.

«Η ζωή μου, η κοσμοθεωρία μου, είναι "ισότητα και ενότητα"», πρόσθεσε η 50χρονη ηθοποιός.

«Οτιδήποτε χωρίζει ή περιορίζει τις ελευθερίες, για οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι αυτές είναι τόσο σοβαρές στιγμές και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», συνέχισε.

«Είναι πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές», κατέληξε.

