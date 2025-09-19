Στα σκαριά το σίκουελ της επιτυχημένης ρομαντικής κωμωδίας «Ο Γάμος του Καλύτερού Μου Φίλου».

Όπως ήδη γνωρίζουμε, τo σίκουελ της ρομαντικής κωμωδίας με την Τζούλια Ρόμπερτς «Ο Γάμος του Καλύτερού Μου Φίλου» βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης από τη Sony Pictures. Μάλιστα το στούντιο έχει αναθέσει στην Σελίν Σονγκ, (Materialists και Past Lives), να γράψει το σενάριο της ταινίας, σύμφωνα με το Collider.



Την ίδια στιγμή, ο Λούκα Γκουαντανίνο δηλώνει πανέτοιμος να αναλάβει τη σκηνοθεσία του σίκουελ της αρχικής ταινίας που κυκλοφόρησε το 1997. Η δήλωσή του έρχεται μετά την επιβεβαίωση της Τζούλια Ρόμπερτς ότι η ίδια βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει στον εμβληματικό της ρόλο, σε κοινή τους συνέντευξη στο Variety με αφορμή την πρεμιέρα του ψυχολογικού θρίλερ «After the Hunt».

Όταν η σταρ παραδέχθηκε ότι «μιλούν μαζί της» για το σίκουελ, ο Γκουαντανίνο δεν δίστασε να δηλώσει: «θα το σκηνοθετούσα σε ένα δευτερόλεπτο».

Το σίκουελ φέρεται να βρίσκεται ήδη σε «πρώιμο στάδιο ανάπτυξης» από τον Ιούλιο. Όπως προαναφέραμε, η Σονγκ έχει αναλάβει το σενάριο, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται σε συζητήσεις για τη σκηνοθεσία. Επιπλέον, ο Ντέρμοτ Μαλρόνι, συμπρωταγωνιστής της Ρόμπερτς στην ταινία του 1997, έχει επίσης υπονοήσει τη συμμετοχή του.



{https://youtu.be/7gRQFgdtAXs?si=ZM0v-CJF3E66pMfg}

Στην αρχική ταινία «Ο Γάμος του Καλύτερού Μου Φίλου» σε σκηνοθεσία P.J. Hogan, η Τζούλια Ρόμπερτς έπαιζε μια κρητικό γεύσης η οποία ανακαλύπτει ότι ο μακροχρόνιος φίλος της, τον οποίο υποδύεται ο Μαλρόνι, σχεδιάζει να παντρευτεί. Οι δύο τους είχαν υποσχεθεί να παντρευτούν μεταξύ τους αν παρέμεναν και οι δύο ανύπαντροι μέχρι τα 28 τους. Συνειδητοποιώντας ότι είναι ερωτευμένη μαζί του, ο χαρακτήρας της Ρόμπερτς σχεδιάζει να σαμποτάρει το γάμο του καλύτερού της φίλου. Η ταινία είχε επίσης πρωταγωνιστές τους Κάμερον Ντίαζ και Ρούπερτ Έβερετ.

«Ο Γάμος του Καλύτερού Μου Φίλου» γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο box office κατά την κυκλοφορία του το καλοκαίρι του 1997, κερδίζοντας 127 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Επίσης, κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και είναι μία από τις καλύτερες ρομαντικές κωμωδίες των 90s με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς.