Στα σκαριά σίκουελ της ταινίας «Ο Γάμος του Καλύτερού Μου Φίλου» με την Τζούλια Ρόμπερτς

Το σίκουελ της ταινίας «Ο Γάμος του Καλύτερού Μου Φίλου» βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδόν 30 χρόνια μετά την αρχική ρομαντική κωμωδία με την Τζούλια Ρόμπερτς.

To σίκουελ της ρομαντικής κωμωδίας με την Τζούλια Ρόμπερτς «Ο Γάμος του Καλύτερού Μου Φίλου» βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης από τη Sony Pictures. Μάλιστα το στούντιο έχει αναθέσει στην Σελίν Σονγκ, (Materialists και Past Lives), να γράψει το σενάριο της ταινίας, σύμφωνα με το Collider.



Αν και ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες για το καστ, ο Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ, συμπρωταγωνιστής της Ρόμπερτς στο rom com του 1997, σε ένα άρθρο της New York Post που δημοσιεύθηκε στις 25 Ιουλίου ανέφερε ότι «υπάρχουν συζητήσεις για ένα σίκουελ», αν και δεν ήξερε κάτι άλλο για αυτό, όπως είπε.

Αναλογιζόμενος την εμβληματική ταινία ανέφερε: «Ω Θεέ μου, όλο αυτό ήταν ένα όνειρο. Το ήξερα ακόμα και όταν έκανα οντισιόν για αυτό με την Τζούλια, περιμένοντας στη σειρά με μια ολόκληρη παρέα άλλων παιδιών και πήρα τον ρόλο. Το ήξερα – και όλοι στο Χόλιγουντ το ήξεραν – ότι θα ήταν μια εξαιρετική ταινία», πρόσθεσε ο Μαλρόνεϊ.



{https://youtu.be/7gRQFgdtAXs?si=DqafdfpJdgluz6fB}



Στην αρχική ταινία «Ο Γάμος του Καλύτερού Μου Φίλου» σε σκηνοθεσία P.J. Hogan, η Τζούλια Ρόμπερτς έπαιζε μια κρητικό γεύσης η οποία ανακαλύπτει ότι ο μακροχρόνιος φίλος της, τον οποίο υποδύεται ο Μαλρόνεϊ, σχεδιάζει να παντρευτεί. Οι δύο τους είχαν υποσχεθεί να παντρευτούν μεταξύ τους αν παρέμεναν και οι δύο ανύπαντροι μέχρι τα 28 τους. Συνειδητοποιώντας ότι είναι ερωτευμένη μαζί του, ο χαρακτήρας της Ρόμπερτς σχεδιάζει να σαμποτάρει το γάμο του καλύτερού της φίλου. Η ταινία είχε επίσης πρωταγωνιστές τους Κάμερον Ντίαζ και Ρούπερτ Έβερετ.



{https://youtu.be/raEbrKPBoyQ?si=o-1_0D-6lvHkZvqv}



«Ο Γάμος του Καλύτερού Μου Φίλου» γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο box office κατά την κυκλοφορία του το καλοκαίρι του 1997, κερδίζοντας 127 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Επίσης, κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και είναι μία από τις καλύτερες ρομαντικές κωμωδίες των 90s με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς.