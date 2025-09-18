Ο Γιάννης Κότσιρας σε ρόλο - έκπληξη στην κωμική σειρά της ΕΡΤ «Καλά θα πάει κι αυτό».

Τον πρώτο του ρόλο ως ηθοποιός θα παίξει ο Γιάννης Κότσιρας. Ο γνωστός τραγουδιστής θα κάνει μια εμφάνιση έκπληξη στη νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ «Καλά θα πάει κι αυτό».

Οι θεατές θα δουν τον αγαπημένο τραγουδιστή από το 6ο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 22:45, από την ΕΡΤ1. Ο Κότσιρας θα υποδυθεί έναν συνεργάσιμο και ευγενικό άνθρωπο, ο οποίος μεταμορφώνεται στη συνέχεια σε έναν σκοτεινό και δολοπλόκο τύπο, βάζοντας τους ήρωες σε περιπέτειες.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Κότσιρας θα υποδυθεί τον Λοΐζο, έναν οικονομικό διαχειριστή μεγάλων fund. Εκ πρώτης όψεως, καλοπερασάκιας, χαλαρός, γυναικάς, συνεργάσιμος, φιλικός, αλλά και ικανός «πυροσβέστης» δύσκολων «πυρκαγιών», που ανάβει, χάρη στη επιπολαιότητά του, ο Τάσος Σωτηρίου (Γιάννης Ζουγανέλης) στον σκοτεινό εχθρό του, Πάρι Ιορδάνου.

Ωστόσο, ο πρόσχαρος Λοΐζος θα μεταμορφωθεί, κατ’ εντολή του Αμερικανού «φίλου», σε έναν δυνάστη τοποτηρητή και εντολοδόχο του, οδηγώντας συχνά τον Τάσο σε απόγνωση και με τάσεις φυγής, όσο το δυνατόν πιο μακριά.

Όμως, ο δαιμόνιος Λοΐζος, θα βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τον Τάσο, ο οποίος θα νιώσει στο πετσί του τον απόλυτο κίνδυνο που φτάνει μέχρι την ακεραιότητα των παιδιών του.

Ο Λοΐζος, το περιστέρι που κατέληξε γεράκι, θα είναι ο αρνητικός καταλύτης για τη ζωή πολλών, πέραν της οικογένειας Σωτηρίου. Είναι το σκοτεινό και δαιμονικό συστατικό, που θα συσπειρώσει δυνάμεις, θα δοκιμάσει φιλίες και νεύρα και θα επιταχύνει την επαγγελματική άνοδο του Πάρι ή την κάθοδό του στην… Περσεφόνη!

Και επειδή όλοι οι ρόλοι έχουν το μότο τους, η αγαπημένη φράση του Λοΐζου είναι: «θα πέσουν κεφάλια»…

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Κότσιρας, έχει γράψει τους στίχους του ομώνυμου τραγουδιού των τίτλων της σειράς σε μουσική Νίκου Τερζή.





Πληροφορίες για τη σειρά



Από Δευτέρα έως Τετάρτη στις 22:45

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πάρις Θωμόπουλος, Μαρία Κωνσταντάκη, Πέτρος Σκαρμέας, Ελισάβετ Γιαννακού, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη