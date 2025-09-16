Toν περασμένο Μάρτιο ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έκανε ένα cameo έκπληξη στην τρίτη σεζόν γνωστής σειράς

O σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο εμβληματικός ηθοποιός πέθανε ήσυχα στον ύπνο του στο σπίτι του στη Γιούτα, έχοντας την οικογένειά του στο πλευρό του.

και σκηνοθέτης, επέστρεψε στη μικρή οθόνη. Μετά από μια εξαετή παύση από την υποκριτική, ο Ρέντφορντ έκανε μια σύντομη αλλά αξιομνημόνευτη εμφάνιση στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του γουέστερν θρίλερ «Dark Winds».



Μόλις πρόσφατα, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να τον δουν σε μία αναπάντεχη, τελευταία εμφάνιση, στην (πολύ) σύντομη επιστροφή που έκανε στην οθόνη για τη σειρά «Dark Winds» τον περασμένο Μάρτιο.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να φτάσω σε ένα σημείο στη ζωή μου όπου θα γνώριζα τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, πόσο μάλλον να συμμετέχω σε μια σκηνή μαζί του», είχε δηλώσει ο πρωταγωνιστής και εκτελεστικός παραγωγός του «Dark Winds», Ζαν ΜακΚλάρνον, στο Vulture λίγο πριν από την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν.

Ο θρυλικός ηθοποιός υποδύθηκε έναν κρατούμενο μαζί με τον συγγραφέα του «Game of Thrones» Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν. Τα γυρίσματα έγιναν κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν αιτήματος του Ρέντφορντ.

Ο σκηνοθέτης Κρις Ερ αποκάλυψε ότι το cameo του Ρέντφορντ ήταν κάτι που συζητιόταν από την πρώτη σεζόν της σειράς, ενώ ο showrunner Τζον Βιρτ ανέφερε: «Ποτέ δεν ήμουν πραγματικά σίγουρος ότι θα συνέβαινε μέχρι που έγινε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ βρισκόταν στο πρότζεκτ από το 2022 ως εκτελεστικός παραγωγός.