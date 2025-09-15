Αυλαία τον Οκτώβριο για την Ταράτσα του Φοίβου.

Η Ταράτσα του Φοίβου, ετοιμάζεται να ρίξει την αυλαία μετά από ένα επιτυχημένο καλοκαίρι. Το αγαπημένο στέκι, που τα τελευταία χρόνια έχει βρει στέγη δροσερή και φιλόξενη στο καλοκαιρινό «Άλσος», στο Πεδίον του Άρεως, ολοκληρώνει τον κύκλο της για φέτος, ανακοινώνοντας τους τελευταίους καλεσμένους του Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στην Ταράτσα θα βρεθούν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Χριστίνα Σαμαρά, ενώ την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, καλεσμένοι έκπληξη θα βρεθούν στο μεγάλο πάρτυ για το φινάλε της Ταράτσας.

Ταρατσάρχης και οικοδεσπότης, συγγραφέας, στιχοπλόκος και ρεσεψιονίστ ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Multitasker, πολυεργαλείο, ποιητής, μίμος και τα πάντα ανατρέπων ο εκ των ων ουκ άνευ Θανάσης Αλευράς.

Για δεύτερη χρονιά η κάστα ντίβα της κωμωδίας, το σκηνικό τέρας, η ποθητή κι εκτυφλωτική Γαλήνη Χατζηπασχάλη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για πρώτη φορά ο κωμικός σίφουνας, ο ηθοποιός-αστερισμός, ο άνθρωπος που δεν ξέρουμε αν είναι άνθρωπος, ο Πάνος Παπαδόπουλος.

Κα βεβαίως, η μεγάλη επιστροφή! Το κορίτσι που ξεκίνησε από δω και πλέον ταξιδεύει φτιάχνοντας κήπους και παραδείσους με τη φωνή και με το μαγικό της είναι: η Νεφέλη Φασούλη.

Επίσης στη σκηνή τρεις θαυμάσιοι νέοι χορευτές, Έλσα Σίσκου, ο Θάνος Ραγκούσης και ο Μιχάλης Κριεμπάρδης.

Σκηνοθέτης -των μεγάλων επιτυχιών- ο επικολυρικός, δεκαπεντασύλλαβος, απογειωμένος Άγγελος Τριανταφύλλου.

Πληροφορίες

Η Ταράτσα του Φοίβου

Θέατρο Άλσος

Κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Άλσος

Ώρα έναρξης: 20:30

Τιμές εισιτηρίων:

Α΄ ΖΩΝΗ: 35€

Β΄ ΖΩΝΗ: 30€

Γ΄ ΖΩΝΗ: 25€

Δ΄ ΖΩΝΗ: 20€

ΖΩΝΗ ΟΡΘΙΩΝ: 15€

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Φοίβος Δεληβοριάς

Θανάσης Αλευράς

Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Πάνος Παπαδόπουλος

Νεφέλη Φασούλη

Μαζί τους:

Έλσα Σίσκου

Θάνος Ραγκούσης

Μιχάλης Κριεμπάρδης



ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Γιάννης Δίσκος: Ενορχηστρώσεις - Πνευστά

Σωτήρης Ντούβας: Τύμπανα

Κωστής Χριστοδούλου: Πλήκτρα

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Κιθάρες

Yoel Soto Gonzalez: Μπάσο

Σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη

Κείμενα: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνικά: Άγγελος Μέντης

Κοστούμια: Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη

Χορογραφίες: Εύη Σούλη

Ηχοληψία : Γιάννης Πετρόλιας

Ηχολήπτης Σκηνής: Νίκος Κόλλιας

Φωτισμοί / Σχεδιασμός: Παναγιώτης Τσεβρένης

Φωταγραφίες - Video: Δημήτρης Μακρής

Artwork: Μυρτώ Δεληβοριά

Video Art: Μαύρα Γίδια – Μάριος Γαμπιεράκης

Φιλικό Αρχείο: Σιδερής Πρίντεζης

Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου

Χτενίσματα Περούκες: Κωνσταντίνος Κολιούσης