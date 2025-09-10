Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Η Χάρις Αλεξίου στο «Τζένη Τζένη» - Όλο το νέο πρόγραμμα

To Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανακοίνωσε το πλούσιο ρεπερτόριο 2025- 2026, γιορτάζοντας τα 130 χρόνια λειτουργίας του.

Σε κλίμα γιορτής και συγκίνησης για τα 130 χρόνια λειτουργίας του, με αισιοδοξία και όραμα για το μέλλον, παρουσιάστηκε το εντυπωσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για τη σεζόν 2025-2026, στην κατάμεστη Κεντρική Σκηνή.



Σε μια χρονιά που σηματοδοτείται από την επέτειο του εμβληματικού θεάτρου, το νέο πρόγραμμα συνδυάζει τρεις άξονες με ξεχωριστή δυναμική. Το πλούσιο ρεπερτόριο 2025- 2026, σε όλες τις σκηνές του ιστορικού κτηρίου, που μάς ταξιδεύει σε σπουδαία έργα μέσα από τους πιο σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, όπως ο Γιάννης Χουβαρδάς, ο Νίκος Καραθάνος ο οποίος θα σκηνοθετήσει την παράσταση «Τζένη Τζένη» με τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Ζέτα Μακρυπούλια, τον Χρήστο Λούλη και άλλους, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, η Ιόλη Ανδρεάδη, ο Γιώργος Κουτλής, ο Τάσος Πυργιέρης και ο Δημήτρης Μαλισσόβας, οι οποίοι κοσμούν φέτος με τις σκηνοθεσίες τους την Κεντρική Σκηνή του θεάτρου, πάνω σε μια γκάμα ρεπερτορίου που εκτείνεται από το κλασικό στο σύγχρονο και από το διεθνές στο τοπικό, δημιουργώντας μια ζωντανή κυψέλη πολιτισμού και ουσιαστικής, πνευματικής συνομιλίας με την καλλιτεχνική δύναμη του ελληνικού θεάτρου σήμερα.

Τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια, που αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή του θεάτρου με σημαντικές παραστάσεις και σπουδαίες εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδόσεις και την αστική παρέμβαση Ντοκουμέντα του Πειραιά, που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης μέσα από performances, οι οποίες χαρίζουν φωνή στις μνήμες που συχνά έμειναν στη σκιά.

Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι γειτονιές, οι θάλασσες του Πειραιά γίνονται φέτος, για πρώτη φορά, σκηνές όπου η τέχνη συνομιλεί με την κοινωνία. Site-specific παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αφηγήσεις ναυτικών και ψαράδων, ιστορίες της γειτονιάς∙ όλα αυτά συνθέτουν ένα μωσαϊκό που δείχνει πως ο Πειραιάς δεν είναι απλώς ένα λιμάνι, αλλά ένας τόπος μνήμης, αγώνα και δημιουργίας.





Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε: «Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει φέτος 130 χρόνια προσφοράς στον πολιτισμό, αποτελώντας σύμβολο της ταυτότητας της πόλης. Είναι μια ξεχωριστή επέτειος, γεμάτη μνήμες και συγκινήσεις, αλλά και ελπίδα για ένα ακόμα πιο φωτεινό μέλλον. Το Δημοτικό Θέατρο δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό στολίδι ή ένας χώρος τέχνης. Είναι ένας θεσμός με σπουδαία ιστορική κληρονομιά και ταυτόχρονα ζωντανός πυρήνας πολιτιστικής δημιουργίας. Με συνέπεια, όραμα και σκληρή δουλειά, καταφέραμε την τελευταία δεκαετία να του δώσουμε νέα πνοή και να το καταστήσουμε επίκεντρο πολιτισμού όχι μόνο της πόλης αλλά και της χώρας.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025-2026 επιβεβαιώνει τον ρόλο του Δ.Θ.Π. ως ναυαρχίδας του πολιτισμού του Πειραιά. Με παραστάσεις υψηλού επιπέδου, με σημαντικές δράσεις και με την συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών και καλλιτεχνών, το θέατρο ανοίγει τους oρίζοντές του και συνομιλεί ουσιαστικά με την κοινωνία και την ιστορία μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά σε αυτή τη διαδρομή: τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γιάννη Χατζηαλέξη, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Νίκο Διαμαντή, την Διευθύντρια Πολιτισμού Ευαγγελία Μπαφούνη, τους εργαζόμενους του θεάτρου και φυσικά τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης μας που στηρίζουν το Δημοτικό μας Θέατρο. Εύχομαι από καρδιάς να συνεχιστεί αυτό το έργο με υγεία,

δημιουργικότητα και πίστη στη δύναμη της Τέχνης.

Ο Πειραιάς έχει ανάγκη —και αξίζει— έναν πολιτισμό που εμπνέει, που θυμίζει ποιοι είμαστε και μάς οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο».



Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Νίκος Διαμαντής, παρουσίασε με συγκίνηση και ενθουσιασμόένα «πολύτροπο και πολυτόπο καλλιτεχνικό σχήμα, που συνομιλεί με το παρελθόν και το παρόν, εμπιστεύεται τις νέες γενιές και δημιουργεί ένα πολιτιστικό κύμα που αγκαλιάζει όλο τον Πειραιά».





Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές όπου όλοι οι καλλιτέχνες του φετινού προγράμματος ανέβηκαν στη σκηνή για να δώσουν από μια ευχή για τα 130 χρόνια του θεάτρου, καθώς και η ομιλία του 17χρονου μαθητή λυκείου Γιώργου Λακιώτη, στον οποίο ανατέθηκε από το ΔΘΠ να γράψει ένα πρωτότυπο, μικρό ταχύδραμα για να παρουσιαστεί στις αλάνες του Πειραιά.

Δείτε εδώ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026