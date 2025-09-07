Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Dnews: H μουσική με διάλεξε πριν καν την επιλέξω

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μιλάει στο Dnews λίγο πριν τη μεγάλη του συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού στις 12/09.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανηφορίζει στο αγαπημένο -όλων- Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, έχοντας στις μουσικές αποσκευές του όλα τα εκείνα τα hits που έχουμε αγαπήσει και συνεχίζουμε να τραγουδάμε... με χέρια ψηλά!



Ο δημοφιλής ερμηνευτής υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μοναδική ενέργεια, από αυτές που ξέρει πολύ καλά να δημιουργεί. Όποιος έχει βρεθεί έστω και μία φορά σε συναυλία του, μπορεί να καταλάβει για τα vibes που εννοούμε.



Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μίλησε στο Dnews, δίνοντας το στίγμα αυτής της βραδιάς αλλά και για όσα ακολουθούν, όπως η μεγάλη συναυλία του στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, την 1η Οκτωβρίου.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου ανηφορίζετε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε σε αυτή την ξεχωριστή συναυλία;

Είμαι πολύ χαρούμενος που θα βρεθώ και πάλι στον Λυκαβηττό, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους πολιτισμού στην Αθήνα, με μαγευτική θέα. Έχουμε ετοιμάσει μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται πολλή μουσική, ρυθμό, κέφι και συναίσθημα. Μια ξεχωριστή βραδιά για να τη ζήσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε σαν μία παρέα, σ’ ένα πρόγραμμα που θα τα έχει όλα: Τραγούδια ρυθμικά και μπαλάντες, που μας συνδέουν χρόνια τώρα, αλλά και νεότερες επιτυχίες. Φυσικά, δεν θα λείπουν και οι εκπλήξεις! Θα τις αποκαλύψουμε όμως το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου, κάτω από τα αστέρια του Αττικού ουρανού.

{https://youtu.be/gozxtZUkZhQ?si=DReXkgukY4k-SLvv}

Τι σημαίνει/συμβολίζει για εσάς το -αγαπημένο όλων μας- Θέατρο Λυκαβηττού;

Ο Λυκαβηττός είναι αναμφισβήτητα ένα σημείο μουσικής αναφοράς. Ένας χώρος όπου έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές. Γι’ αυτό και είμαι τόσο χαρούμενος για τη συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου. Γιατί έχει μια ξεχωριστή σημειολογία. Το παρελθόν συναντάται στη σκηνή με το παρόν, μέσα από ένα συγκινητικό μουσικό ταξίδι, που συνεχίζεται… Ένα ταξίδι με συνοδοιπόρο τον κόσμο που τόσα χρόνια είναι δίπλα μας, μας συντροφεύει και μας στηρίζει σ’ αυτή τη μουσική διαδρομή. Τους ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη τους.

Αν κάνατε ένα «ταξίδι» σε αγαπημένες στιγμές της μακράς, μουσικής πορείας σας, ποιοι θα ήταν οι σημαντικοί ή πιο κομβικοί σταθμοί ή -αν θέλετε- η πιο αποθεωτική και πιο δύσκολη στιγμή της πορείας σας;

Ένα ταξίδι στο χωροχρόνο της μουσικής διαδρομής κρύβει πολλές εκπλήξεις, όπως η ίδια η ζωή άλλωστε. Πολλά ορόσημα, πολλές συγκινήσεις, αλλά και πολλές δυσκολίες. Είναι ένας κύκλος που σε οδηγεί συνεχώς σε αφετηρίες νέων προσπαθειών. Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να προχωράς, να συνεχίζεις και να δουλεύεις για το καλύτερο αποτέλεσμα.



{https://youtu.be/DEcyKuarJig?si=B68qnA5HBuRkzSKG}

Θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε το τραγούδι εκείνο της δισκογραφίας σας που αγγίζει περισσότερο από τα άλλα ευαίσθητες χορδές σας; Ίσως το πιο προσωπικό και γιατί;

Είναι δύσκολο να ξεχωρίσω μόνο ένα τραγούδι. Το καθένα, είτε μπαλάντα είτε ρυθμικό κομμάτι, έχει τη δική του ιστορία, τη δική του στιγμή, τις δικές μας στιγμές με τους συντελεστές, με το κοινό... Όλα έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Η διαχείριση μιας επιτυχίας ή μιας αποτυχίας έχει μεγαλύτερο βάρος/ευθύνη/βαθμό δυσκολίας για εσάς;

Επιτυχία - αποτυχία είναι οι δυο όψεις ενός νομίσματος. Αντιμετωπίζονται με τη βαρύτητα και σοβαρότητα που τους αρμόζει, ανάλογα την περίσταση. Πάντως, η διαχείριση και η διατήρηση της επιτυχίας είναι το ίδιο δύσκολη, όπως και το να ξεπεράσει κανείς μια δύσκολη επαγγελματική του στιγμή. Σε όλες τις περιπτώσεις, χρειάζεται ψυχική δύναμη και οριοθετημένη, συγκροτημένη σκέψη.

Τι θα ήταν αυτό που θα σας έκανε να πάρετε την απόφαση να αποσυρθείτε από τη μουσική;

Όπως έχω πει πολλές φορές, η μουσική με διάλεξε πριν καν την επιλέξω. Είμαι ευγνώμων και τυχερός που είναι μέρος της ζωής μου. Το καταφύγιό μου. Η μουσική δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Με την ωριμότητα και την κοσμοθεωρία που έχετε σήμερα, τι είναι αυτό που θα λέγατε στον νεότερο (ανερχόμενο) εαυτό σας;

Να μην αλλάξει τίποτα. Να μάθει από τα λάθη του και να συνεχίζει να τολμά.

Υπάρχει κάποιο απωθημένο στη μέχρι τώρα επαγγελματική σας πορεία;

Το αντίθετο θα έλεγα. Νιώθω πολύ τυχερός που κατάφερα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα και είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχουν συμβεί μέχρι τώρα.

{https://youtu.be/1QYrws9f-ss?si=NiDNfsfCs1NnmjGg}

Με το χέρι στην καρδιά, έχει υπάρξει περίοδος στην καριέρα σας που νιώσατε πίεση ή -θα μου επιτρέψετε την έκφραση- ότι έχετε καβαλήσει το καλάμι (δεδομένης της μεγάλης επιτυχίας και δημοφιλίας που έχετε σημειώσει);

Η αναγνωρισιμότητα και η διαχείρισή της σίγουρα δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, ειδικά αν τη βιώσεις και σε πολύ νεαρή ηλικία, όπως συνέβη μ’ εμένα. Το ότι μπήκα από μικρός στο χώρο της μουσικής δεν ήταν εύκολο, ειδικά στην αρχή. Από την άλλη, αυτή η συνθήκη με βοήθησε ώστε να ωριμάσω νωρίς, κάτι στο οποίο συνέβαλε καταλυτικά η οικογένειά μου. Όταν βέβαια με δουλειά και προσπάθεια φτάνει κανείς στο σημείο να ακούει ξαφνικά στο ραδιόφωνο ένα τραγούδι του ή αργότερα να γεμίζει ένα στάδιο, μαγεύεται. Στη δική μου περίπτωση θα έλεγα, όμως, ότι αυτό που επικρατούσε ήταν συγκίνηση και αγωνία για την επόμενη ημέρα. Να είναι το ίδιο ουσιαστική και αποδοτική.

Ποιες είναι καλλιτεχνικά οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα;

Πρόκληση είναι να μπορείς να συμπορεύεσαι με την εποχή, χωρίς όμως να αλλοιώνονται τα μουσικά χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε καλλιτέχνη να ξεχωρίζει. Να μπορείς, διατηρώντας τη μουσική σου «σφραγίδα», να εξελίσσεσαι μέσα από νέες μουσικές εκφράσεις, αλλά και μέσα από δημιουργικές συνεργασίες, κυρίως με νέους ανθρώπους. Χαρακτηριστική η φετινή μου συνεργασία με τον ταλαντούχο νέο καλλιτέχνη ZAF, που ξεκινήσαμε από το Gazarte και συνεχίσαμε μαζί σε μια καλοκαιρινή περιοδεία που ήταν πραγματικά καταπληκτική, κρίνοντας από την ανταπόκριση και τη συμμετοχική διάθεση του κόσμου.

{https://youtu.be/ECDoW6vqX7U?si=xTw2Rodfh6w_FV6b}

Τι φέρνει η νέα σεζόν για εσάς, σε επαγγελματικό επίπεδο;

Η καλοκαιρινή μας περιοδεία κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου με τον Λυκαβηττό και ακολουθεί ένα ταξίδι στην Κύπρο, για λίγες ημέρες ξεκούρασης μαζί με την οικογένειά μου, αλλά και για δύο συναυλίες σε Λευκωσία και Λεμεσό στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί η συναυλία μας στη Θεσσαλονίκη, στους Λαζαριστές Τετάρτη 1η Οκτωβρίου!

Να είμαστε όλοι καλά και η νέα σεζόν θα είναι γεμάτη από ευχάριστες εκπλήξεις και συνεργασίες. Λίγη υπομονή και θα τα ζήσουμε όλα παρέα…



{https://youtu.be/TwaVSAAQ83g?si=0SF3052NLLd_IGVb}

Συντελεστές



Μαζί τους επί σκηνής οι αγαπημένοι, πιστοί φίλοι και καταξιωμένοι μουσικοί:

Σόλωνας Αποστολάκης | Πλήκτρα & Ενορχήστρωση

Σπύρος Μάζης | Μπάσο

Άγγελος Αϊβάζης | Κιθάρες

Καλλίστρατος Δρακόπουλος | Τύμπανα

Νικόλας Πλάτων | Τρομπέτα

Μαλλιούρας Τάσος και Πανταζής Φώτης | Ηχολήπτες



{https://youtu.be/1Y3h-3ka4bo?si=JJU687QkD0fgkZCx}