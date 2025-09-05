Games
Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Ashley Landis/Invision/AP Ashley Landis/Invision/AP
Το βιβλίο επικεντρώνεται στη θυελλώδη σχέση μεταξύ των δύο ηρώων που περιλαμβάνει το πάθος και την εκδίκηση.

Το πρώτο τρέιλερ για τη νέα ταινία της Έμεραλντ Φένελ , «Ανεμοδαρμένα Ύψη» κυκλοφόρησε, υποσχόμενο μια τολμηρή και ερωτικά φορτισμένη προσέγγιση του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ.

Πρωταγωνιστούν δύο διάσημοι Αυστραλοί ηθοποιοί, η Χολιγουντιανή σταρ Μάργκοτ Ρόμπι και ο υποψήφιος για BAFTA Τζέικομπ Ελόρντι στους ρόλους της Catherine και του Heathcliff αντίστοιχα.

Το βιβλίο, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1847, επικεντρώνεται στη θυελλώδη σχέση μεταξύ των δύο ηρώων, που περιλαμβάνει το πάθος και την εκδίκηση.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Χονγκ Τσάου, Μάρτιν Κλούνες και ο ανερχόμενος αστέρας της σειράς «Adolescence», Όουεν Κούπερ.

Το πρότζεκτ προκάλεσε «πόλεμο προσφορών» το 2024, μετά την επιτυχία της δεύτερης ταινίας της Φένελ με τίτλο «Saltburn» στο Amazon Prime, παρά τις διχαστικές κριτικές και τις χαμηλές εισπράξεις του, στους κινηματογράφους.

Σύμφωνα με τον Guardian, ενώ το Netflix φέρεται να προσέφερε 150 εκατομμύρια δολάρια, η συμφωνία τελικά έκλεισε με τη Warner Bros, η οποία πλήρωσε μόλις 80 εκατομμύρια δολάρια. Τόσο η Φένελ όσο και η Ρόμπι είχαν εκφράσει την επιθυμία τους για κινηματογραφική προβολή του φιλμ.

Τον περασμένο μήνα, κυκλοφόρησαν αναφορές ότι η ταινία έλαβε ανάμεικτες κριτικές από μια δοκιμαστική προβολή ενώ αυτή την εβδομάδα εμφανίστηκαν διαφημιστικές πινακίδες σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ προιδεάζοντας την κυκλοφορία της.

Η Φένελ ανέλαβε και το σενάριο και μέρος της παραγωγής όπως και η Ρόμπι για λογαριασμό της LuckyChap, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για τρίτη φορά.

Η ηθοποιός έρχεται μετά την τεράστια επιτυχία της «Barbie» ενώ θα εμφανιστεί αργότερα αυτόν τον μήνα, στο πλευρό του Κόλιν Φάρελ στην ταινία φαντασίας «A Big Bold Beautiful Journey».

Ο Ελόρντι, που έγινε γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Euphoria», έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Priscilla» και «On Swift Horses» ενώ ο επόμενος ρόλος του θα είναι στο «Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

Νωρίτερα φέτος, ο σταρ μίλησε για την ταινία σε συνέντευξή του στο Deadline: «Οι ερμηνείες όλων είναι συναρπαστικές. Είναι μια απίστευτη ρομαντική ιστορία. Ένα αληθινό έπος», ανέφερε.

Το φιλμ αποτελεί μία από τις πολλές κινηματογραφικές μεταφορές του κλασικού μυθιστορήματος, μεταξύ των οποίων η κλασσική ταινία του Γουίλιαμ Γουάιλερ το 1939 με τον Λόρενς Ολίβιε και την Μερλ Όμπερον και η εκδοχή της 'Αντρεα Αρνολντ το 2011.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

