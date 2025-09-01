Η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» θα έχει έναν αρχικό πρωταγωνιστή από τις ταινίες

Ένας από τους αρχικούς ηθοποιούς του Χάρι Πότερ κάνει επιστροφή - έκπληξη για τη σειρά του HBO.

H τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ έκλεισε έναν από τους αρχικούς πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής σειράς. Ενώ νέοι ηθοποιοί θα υποδυθούν εμβληματικούς ρόλους όπως του Ντάμπλντορ, του Σνέιπ, του Χάρι Πότερ και άλλων, φαίνεται ότι ο Γουόριγκ Ντέιβις θα επιστρέψει και πάλι για να επαναλάβει τον ρόλο του καθηγητή Φίλιους Φλίτγουκ του Χόγκουαρτς.

Στο ετήσιο event για τον Χάρι Πότερ, Back to Hogwarts, αποκαλύφθηκε ότι θα είναι ο πρώτος – και ενδεχομένως ο μόνος – αρχικός ηθοποιός από το κινηματογραφικό franchise που θα επαναλάβει τον ρόλο του στη σειρά του HBO Max.

Η προσθήκη του Γουόργουικ Ντέιβις στο καστ της τηλεοπτικής σειράς Χάρι Πότερ είναι μια ωραία πινελιά νοσταλγίας, αλλά ενδεχομέως όχι αρκετή ώστε να σιγήσουν οι φωνές εκείνων που δεν βλέπουν ιδιαίτερο λόγο να ξαναδιηγηθούν την ιστορία του Χάρι Πότερ τόσο σύντομα μετά το τέλος της αρχικής κινηματογραφικής σειράς.



{https://youtu.be/baRJ6uzTv4w?si=dQeNnwsRdsaM77ej}

Μία από τις φωνές αυτές ανήκει και στον αρχικό σκηνοθέτη του «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» Κρις Κολόμπους, ο οποίος δήλωσε ότι δεν βλέπει την αναγκαιότητα μιας νέας σειράς Χάρι Πότερ.

«Έψαξα στο διαδίκτυο και υπάρχουν φωτογραφίες του Νικ Φροστ ως Χάγκριντ στο νέο Χάρι Πότερ, ο οποίος φοράει ακριβώς την ίδια στολή που σχεδιάσαμε [στις ταινίες] για τον Χάγκριντ. Εν μέρει σκεφτόμουν "Ποιος ο λόγο". Νόμιζα ότι όλα [στην σειρά του HBO], τα κοστούμια και όλα θα ήταν διαφορετικά. Είναι περισσότερο από τα ίδια», σημείωσε ο Κολόμπους.

Η αλήθεια είναι ότι οι νεότεροι θεατές, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο και τον μύθο του Χάρι Πότερ, μέσω της επερχόμενης σειράς. Οι υπόλοιποι, είναι κάτι περισσότερο από σίγουρο, ότι δεν θα αποφύγουν τις συγκρίσεις με ό,τι προηγήθηκε, δηλαδή όσα είδαμε στις επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες που έσπασαν τα ταμεία και απογείωσαν την καριέρα του Ντάνιελ Ράντκλιφ στον ρόλο του διάσημου μάγου, αλλά και των υπόλοιπων πρωταγωνιστών.



Η πολυσυζητημένη σειρά Χάρι Πότερ αναμένεται να κυκλοφορήσει στο HBO και HBO Max μέσα στο 2027.