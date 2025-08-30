Games
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Αποθέωσαν την Τζούλια Ρόμπερτς στο «After the Hunt» με 6λεπτο χειροκρότημα (βίντεο)

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Αποθέωσαν την Τζούλια Ρόμπερτς στο «After the Hunt» με 6λεπτο χειροκρότημα (βίντεο) Φωτογραφία: AP
Καθώς το χειροκρότημα συνεχιζόταν, η Ρόμπερτς σκούπιζε τα δάκρυά της στέλνοντας φιλιά στο κοινό.

Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στη Βενετία, κατά την προβολή της νέας της ταινίας, «After the Hunt», σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο.

Η ταινία της Amazon MGM Studios έκανε πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποσπώντας ένα εξάλεπτο standing ovation από τους θεατές. Καθώς το χειροκρότημα συνεχιζόταν, η Ρόμπερτς σκούπιζε τα δάκρυά της στέλνοντας φιλιά στο κοινό. Στην συνέχεια αγκάλιασε τους συμπρωταγωνιστές της, Άγιο Εντεμπίρι (η οποία επίσης ήταν συγκινημένη) και Άντριου Γκάρφιλντ, καθώς και τον σκηνοθέτη της ταινίας.

{https://x.com/DEADLINE/status/1961520338812244250}

Η σταρ στο ντεμπούτο της στο κορυφαίο φεστιβάλ επέλεξε μία εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Atelier Versace, δια χειρός του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, Ντάριο Βιτάλε (Dario Vitale). Το φόρεμα, σε βαθύ μπλε απόχρωση, ήταν διακοσμημένο με ένα χειροποίητο μοτίβο «damier motif» από μαύρη μεταξωτή κλωστή, όπως ανακοίνωσε ο οίκος. Το συνδύασε με ιδιαίτερα κοσμήματα του οίκου Chopard, που πρόσθεσαν ακόμα περισσότερη λάμψη, χάρη σε μια γενναιόδωρη δόση από πραγματικά διαμάντια, συνολικού βάρους πάνω από 100 καράτια, σύμφωνα με το αμερικανικό Instyle.

Λίγο πριν την προβολή της ταινίας στην κατάμεστη Sala Grande, ο Γκουαντανίνο και η Ρόμπερτς υπέγραψαν αυτόγραφα στο κόκκινο χαλί, εν μέσω επευφημιών όπως «Τζούλια!» και «Λούκα!». Ο Γκάρφιλντ, ντυμένος με ένα κομψό γκρι κοστούμι, ήταν επίσης αγαπημένος του κοινού, βγάζοντας selfies με τους θαυμαστές του.

Στο «After the Hunt», η Ρόμπερτς υποδύεται την Alma Olsson, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που έρχεται αντιμέτωπη με το μυστικό παρελθόν της όταν ένας συνάδελφός της κατηγορείται ότι ξεπέρασε τα όρια με μία φοιτήτριά του. Ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον Henrik «Hank» Gibson, τον συνάδελφο της Αlma, ενώ η Εντεμπίρι, γνωστή από τη σειρά «The Bear», υποδύεται την Maggie Price, η οποία κάνει την καταγγελία.

{https://x.com/borneo_bulletin/status/1961687685309059387}

{https://x.com/VNews825817/status/1961632050017960147}

Το καστ συμπληρώνουν οι Μάικλ Στούλμπαργκ (Michael Stuhlbarg), Λίο Μέχειλ (Lío Mehiel), Ταντέα Γκράχαμ (Thaddea Graham) και Κλόι Σεβινί (Chloë Sevigny) ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή της Νόρα Γκάρετ (Nora Garrett).

Στην παραγωγή βρίσκονται οι Γκουαντανίνο, Μπράιαν Γκρέιζερ (Brian Grazer), Τζεμπ Μπρόντι (Jeb Brody) και Άλαν Μάντελμπαουμ (Allan Mandelbaum).

Η ταινία «After the Hunt» αναμένεται σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 10 Οκτωβρίου, πριν την ευρεία διανομή στις 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Variety.

Τζούλια Ρόμπερτς: Η ανθρωπότητα «χάνει την τέχνη της συζήτησης»

Τζούλια Ρόμπερτς: Η ανθρωπότητα «χάνει την τέχνη της συζήτησης»

Entertainment
Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά

Entertainment
Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Entertainment
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

Entertainment

