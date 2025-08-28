Η επική τούμπα της Αν Χάθαγουεϊ στα γυρίσματα του «The Devil Wears Prada 2» (vid)

Η Αν Χάθαγουεϊ είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2».

Όπως φαίνειται, ο κόσμος της μόδας είναι ακόμα δύσκολος για τον χαρακτήρα της Αν Χάθαγουεϊ στο σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα», η οποία είχε μια επική τούμπα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.



Η 42χρονη ηθοποιός είχε ένα ατύχημα, καθώς κατέβαινε μερικά σκαλοπάτια σε σκηνή της ταινίας. Συγκεκριμένα, η Χάθαγουεϊ, φορώντας μία φούστα και μαύρα, ψηλοτάκουνα πέδιλα ετοιμάζεται να κατέβει μερικά σκαλιά, όταν -όπως φαίνεται- σπάει το τακούνι του παπουτσιού της και γλιστράει, πέφτοντας στα σκαλιά.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα που θα δείτε παρακάτω, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, σηκώθηκε γρήγορα χαμογελώντας και λέγοντας «Είμαι καλά!» στα μέλη του συνεργείου που βρέθηκαν κοντά της για να τη βοηθήσουν.



Πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι δεν είναι σαφές αν αυτή η πτώση ήταν σκηνοθετημένη και άρα μέρος του σεναρίου για τον χαρακτήρα της Χάθαγουεϊ ή όχι.



{https://youtu.be/bmAC9Uh3ch0?si=BDXMIjTrqTzo-5If}



Υπενθυμίζεται ότι η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει ως Άντι Σακς για τη συνέχεια της ταινίας, μαζί με τη Μέριλ Στριπ στο ρόλο της Μιράντα Πρίστλι, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι.



Μαζί τους επιστρέφουν οι Ντέιβιντ Φράνκελ στη σκηνοθεσία και Αλίν Μπρος ΜακΚένα στο σενάριο.

Στο καστ για το «The Devil Wears Prada 2» περιλαμβάνεται ο Κένεθ Μπράνα, ο οποίος πρόκειται να υποδυθεί τον σύζυγο της Μιράντα Πρίστλι , καθώς και οι Λούσι Λιού Τζάστιν Θερού, Μπ. Τζ. Νόβακ και Πολίν Σαλαμέ σε άγνωστους ρόλους. Η Τρέισι Θομς, η οποία υποδύθηκε την καλύτερη φίλη της Άντι, και ο Τιμπόρ Φέλντμαν, ο οποίος υποδύθηκε τον πρόεδρο της μητρικής εταιρείας της Runway, θα επαναλάβουν τους ρόλους τους στο σίκουελ.

«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2026 από την Disney και την 20th Century Studios.