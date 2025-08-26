Μία «Μονομαχία στο Ελ Πάσο» στα γρασίδια του... Ελ Πάσο

Με την κλασική ταινία του Σέρτζιο Λεόνε πέφτει η αυλαία του 15ου Athens Open Air Film Festival, ενός από τα πιο θριαμβευτικά στην ιστορία του φεστιβάλ, συγκεντρώνοντας περίπου 20 χιλιάδες θεατές.

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στο Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης της Καλλιθέας, η Athens Kallithea FC και το 15ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ παρουσιάζουν την επετειακή προβολή 60 ετών από την πρώτη κυκλοφορία του θρυλικού σπαγγέτι γουέστερν «Μονομαχία στο Ελ Πάσο» (For a Few Dollars More), της ταινίας που ενέπνευσε άλλωστε και το προσωνύμιο «Ελ Πάσο» του Σταδίου! Η προβολή θα γίνει με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια.

O καυτός ήλιος. Το ερημικό (μεσογειακό) τοπίο. Ο ιδρώτας. Το χώμα. Το κατακόκκινο, κινηματογραφικό αίμα. Οι ήχοι του ρεβόλβερ. Οι χτύποι του ρολογιού. Το διαπεραστικό βλέμμα του Κλιντ Ίστγουντ. Τα αιχμηρά ζυγωματικά του Λι Βαν Κλιφ. Το υστερικό γέλιο του Βολοντέ. Τα ασφυκτικά κοντινά του Σέρτζιο Λεόνε. Τα πνευστά και τα κρουστά του θρυλικού Ένιο Μορικόνε. Κάπως έτσι συντάσσεται ένας κινηματογραφικός θρύλος.



{https://youtu.be/bNt9NcLteoU?si=1EHnmB1W0eefgvOA}

Ζωγραφίζοντας σε μεγαλύτερο καμβά και γυρίζοντας με αυξημένο προϋπολογισμό, ο Σέρτζιο Λεόνε πειράζει τη γραμματική του παραδοσιακού γούεστερν, συστήνει μια αμοραλιστική, «υπερδραματοποιημένη» εκδοχή του, διαφορετική από οτιδήποτε είχαμε δει ως τότε, και εξαπολύει στο κοινό ένα εκστατικό υπερθέαμα εικόνας και ήχου, μια αποθέωση του στιλ, δίχως την οποία δεν θα μπορούσαμε να εννοήσουμε το μελλοντικό σινεμά δράσης, όπου ήρωας (;) είναι εκείνος που δείχνει ελαφρώς πιο cool ανάμεσα στα υπόλοιπα καθάρματα.

Ανυπολόγιστη η διάσταση και η επίδραση της ταινίας στην pop κουλτούρα – στα μέρη μας είδαμε τον ελληνικό τίτλο της να γίνεται ακόμα και τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου –, απαραίτητη η παρουσία σας στην προβολή της στο θρυλικό «Ελ Πάσο» της Καλλιθέας. Αφενός για να μπορείτε να λέτε μετά από χρόνια ότι ήσασταν εκεί, αφετέρου γιατί το σινεμά του Λεόνε ανήκει αποκλειστικά στη μεγάλη οθόνη.

Σκηνοθεσία: Σέρτζιο Λεόνε | Πρωταγωνιστούν: Κλιντ Ίστγουντ, Λι Βαν Κλιφ, Τζιάν Mαρία Βολοντέ, Κλάους Κίνσκι | Διάρκεια: 132΄ | Έτος Παραγωγής: 1965

{https://youtu.be/yyV_eb3p3Zw?si=KWf5pMJIbqo0vUPX}

