Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι με βόλτες σε αρχαιολογικούς χώρους και sleepover κάτω από την Πανσέληνο του Αυγούστου

Φεγγαρόλουστες βόλτες σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία με δωρεάν είσοδο για την Πανσέληνο του Αυγούστου και sleepover κάτω από τα αστέρια με προβολές ταινιών.

H μαγευτική Πανσέληνος του Αυγούστου, αυτό το Σαββατοκύριακο θα φωτίσει με το φως τις βόλτες μας σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που παρατείνουν το ωράριο τους και μας περιμένουν με ελεύθερη είσοδο και εκδηλώσεις.



Συγκεκριμένα, 114 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο, κάτω από το φως του φεγγαριού. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 71 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου 44 θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.



Παράλληλα, κάνουμε full moon sleepover στη δροσιά του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος με μαραθώνιο ταινιών των Πειρατών της Καραϊβικής.

Πανσέληνος του Αυγούστου στο Εθνικό Αρχαιολογική Μουσείο

Το Σάββατο 9 Αυγούστου το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα υποδεχθεί την Πανσέληνο του Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 20:00 έως τα μεσάνυχτα και με θεματικές περιηγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου.







Από τις 20:30 έως τις 24:00 τα βλέμματα, οι σκέψεις και τα βήματα των επισκεπτών θα οδηγηθούν σε επιλεγμένα εκθέματα των μονίμων και των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου και σε ένα νυχτερινό περίπατο γύρω από αυτό, με ιστορίες που θα ξεδιπλώσουν οι αφηγητές.

Έκθεση Allspice - Michael Rakowitz and Ancient Cultures στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, το Μουσείο Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο της λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

Εκτός από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση Allspice - Michael Rakowitz and Ancient Cultures που παρουσιάζει το Μουσείο Ακρόπολης και ο ΝΕΟΝ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.



Πρωτότυπα αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της νοτιοανατολικής Μεσογείου συνδιαλέγονται με έργα σύγχρονης τέχνης του διεθνώς αναγνωρισμένου Ιρακινό-Αμερικανού καλλιτέχνη Michael Rakowitz, συνυφαίνοντας ανθρώπινες σχέσεις και ιστορίες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η έκθεση αναδεικνύει διαχρονικά θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, απώλειας και αποκατάστασης, επιβίωσης και δημιουργίας πολιτισμού, μέσα από έργα εννοιολογικά, συγκινητικά, φανερά πολιτικά και σίγουρα επίκαιρα.



Η είσοδος στην έκθεση Allspice είναι ελεύθερη.

Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Mια φεγγαρόλουστη κινηματογραφική βραδιά στο πιο δροσερό Πάρκο της πόλης.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 21.00, κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου του Οξύρρυγχου, ο Κάπτεν Τζακ Σπάροου του Τζόνι Ντεπ και το πλήρωμά του καταλαμβάνουν την οθόνη που έχει στηθεί στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και προσκαλούν τους θεατές σε ένα ολονύκτιο ταξίδι στις πιο επικές θάλασσες του κινηματογράφου: καταραμένα πλοία, χαμένοι θησαυροί, δράση, μυστήριο και… μαύρο χιούμορ σε ένα σινε-μαραθώνιο με τις τρεις πρώτες ταινίες του αγαπημένου franchise «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» της Disney.

21.00 Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού

23.30 Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Το Σεντούκι του Νεκρού

02.10 Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Στο Τέλος του Κόσμου της Disney

Park Your Cinema Kids στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Tην Κυριακή 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουμε κάτω από τα αστέρια τον Ντάμπο του Τιμ Μπάρτον.



Μία από τις κλασικές ταινίες animation της Disney μετατρέπεται σε live action περιπέτεια για όλη την οικογένεια. Ο ιδιοκτήτης τσίρκου Μαξ Μεντίτσι επιστρατεύει τον Χολτ Φάριερ, πρώην αστέρι του τσίρκου, και τα παιδιά του, Μίλι και Τζόε, για να φροντίσουν έναν νεογέννητο ελέφαντα με υπερμεγέθη αυτιά, τα οποία τον κάνουν περίγελο ενός τσίρκου που πνέει τα λοίσθια. Όταν ανακαλύπτουν, όμως, ότι ο Ντάμπο μπορεί να πετάξει, το τσίρκο ξαναζεί τις παλιές του δόξες, προσελκύοντας τον επιχειρηματία Β.Α. Βάντεβερ, που θέλει το ασυνήθιστο παχύδερμο για την Dreamland, το εντυπωσιακό του σόου. Ο Ντάμπο φτάνει σε νέα ύψη στο πλευρό της γοητευτικής και ταλαντούχας ακροβάτισσας Κολέτ Μαρσάν, μέχρι που ο Χολτ ανακαλύπτει ότι πίσω από την εκτυφλωτική γυαλάδα της Dreamland, κρύβονται σκοτεινά μυστικά.

Η προβολή είναι Sensory Friendly, δηλαδή ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

{https://youtu.be/ocWpGdITSR4?si=2gQaJ7GtFOJQDnVb}

Εκδηλώσεις στην Αττική για την Πανσέληνο του Αυγούστου το Σάββατο 9/08

Άγιος Γεώργιος (Όμορφη Εκκλησιά) Γαλατσίου

Μουσική Εκδήλωση «Φεγγάρι μάγια μου 'κανες». Αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση. Ώρα έναρξης: 21:00. Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου (Ὀμορφη Εκκλησιά) θα παραμείνει ανοιχτός από 18:00 έως 22:00, με παρουσία και αρχαιολόγου της Εφορείας για ενημέρωση των επισκεπτών.



Αρχαιολογικός Χώρος Αμφιαρείου, Κάλαμος Ωρωπού



Θεατρική παράσταση Μήδεια Έξοδος σε σκηνοθεσία Κ. Χατζή, ώρα έναρξης 20:30. Ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοιχτός από 20:00 έως 23:45.



Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίου Θεάτρου Ζέας- Αύλειος Χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά



Ο Χώρος θα παραμείνει ανοικτός για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, από 20:00 έως 22: 00. Περιήγηση στην υπαίθρια έκθεση υπό τους ήχους ατμοσφαιρικής, ηλεκτρονικής μουσικής από τον παραγωγό Χρήστο Γιώτη, με συνοδεία βιολιού από τον Χαράλαμπο Παρίτση (Η έκθεση των εσωτερικών χώρων του μουσείου θα παραμείνει κλειστή)

Νομισματικό Μουσείο



Μουσική εκδήλωση στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου με την ερμηνεύτρια Άρτεμη Κυριακοπούλου και τον Φώτη Μαραντζίδη στο πιάνο, ώρα έναρξης: 21:00





Προβολή ταινιών, Cine Σχολείο - Θανάσης Βέγγος

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μεταμορφώνει τον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου (Νεαπόλεως 7) σε Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο.

Το Σάββατο στις 21.00, κάτω από την Πανσέληνο του Αυγούστου, βλέπουμε την ταινία Η Επιστροφή με τον «Οδυσσέα» Ρέιφ Φάινς και την «Πηνελόπη» Ζιλιέτ Μπινός και στις 23.10 το κλασικό Ο Δεσμώτης του Ιλίγγου.



{https://youtu.be/nuU4MKOUDiA?si=cn52Bw4p1K76H3V8}



Την Κυριακή 10 Αυγούστου (21.00) θα προβληθεί η παιδική ταινία: Η βασίλισσα του χιονιού και το παγωμένο βασίλειο.



