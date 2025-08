Αυτός είναι ο λόγος που κόπηκε το σίκουελ του «Sex And The City»

Έτσι απλά... το HBO Max έκοψε το «And Just Like That».

And Just Like That, την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι η σειρά sequel του Sex and the City δεν θα επιστρέψει μετά το τέλος της τρίτης σεζόν.



Το HBO Max επιβεβαίωσε ότι το φινάλε της τρίτης σεζόν θα είναι και το τέλος της σειράς, ενώ ο showrunner Michael Patrick King σε ανακοίνωσή του την 1η Αυγούστου εξήγησε αυτή την απόφαση.

«Καθώς έγραφα το τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του And Just Like That..., κατάλαβα ότι αυτό θα ήταν ένα υπέροχο σημείο για να σταματήσω» και μάλλον σε αυτό βοήθησαν και τα νούμερα τηλεθέασης που βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση.



«Μαζί με τη Sarah Jessica Parker, την Casey Bloys και τη Sarah Aubrey, αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε τη δημοφιλή σειρά φέτος με ένα φινάλε δύο μερών και να την από 10 σε 12 επεισόδια. Η SJP και εγώ αναβάλαμε την ανακοίνωση της είδησης μέχρι τώρα, επειδή δεν θέλαμε η λέξη «τελικό» να επισκιάσει τη διασκέδαση της προβλής της σεζόν. Είμαστε πολύ ευγνώμονες σε όλους τους θεατές που δέχτηκαν αυτούς τους χαρακτήρες στα σπίτια και στις καρδιές τους όλα αυτά τα χρόνια».



Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, η Parker με ανάρτησή της στο Instagram, αποχαιρέτησε τον εμβληματικό χαρακτήρα της, με ένα μοντάζ από βίντεο και φωτογραφίες από τα Sex and the City και And Just Like That.

«Η Carrie Bradshaw έχει κυριαρχήσει στην επαγγελματική μου ζωή για 27 χρόνια. Νομίζω ότι την έχω αγαπήσει περισσότερο από όλους», έγραψε στη λεζάντα της. «Ξέρω ότι και άλλοι την έχουν αγαπήσει όπως εγώ. Έχουν απογοητευτεί, την έχουν καταδικάσει και την έχουν υποστηρίξει. Η συμφωνία όλων αυτών των συναισθημάτων ήταν η καλύτερη μουσική υπόκρουση και η πιο σημαντική συντροφιά». Συνέχισε χαρακτηρίζοντας τη σειρά «απόλυτη χαρά, περιπέτεια και πιο σκληρή δουλειά.