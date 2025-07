Φρίντα Κάλο: 241 άγνωστες φωτογραφίες της για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η έκθεση «Frida Kahlo – Her Photos», με ανέκδοτες φωτογραφίες της Φρίντα Κάλο θα πραγματοποιηθεί στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Η Φρίντα Κάλο «έρχεται» στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, από τις 3 Οκτωβρίου 2025 έως τις 4 Ιανουαρίου 2026, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ως επόμενος προορισμός στη λίστα των είκοσι και πλέον πόλεων που έχει παρουσιαστεί η έκθεση «Frida Kahlo – Her Photos» σε όλο τον κόσμο.



Στην έκθεση αποκαλύπτονται μέσα από 241 αδημοσίευτες φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές περιόδους και πρόσωπα στη ζωή της Φρίντα Κάλο, πτυχές του προσωπικού κόσμου της διεθνώς αναγνωρισμένης καλλιτέχνιδας από το Μεξικό και γίνεται γνωστή μια νέα προοπτική στην ταραχώδη ζωή μιας από τις πιο μυστηριώδεις και εμβληματικές μορφές της λατινοαμερικανικής τέχνης.





- Η Φρίντα Κάλο φωτογραφημένη από τον Γκιγιέρμο Κάλο, 1932. Diego Rivera & Frida Kahlo Archives.

Bank of Mexico, Fiduciary in the Diego Rivera and Frida Kahlo Museum Trust





Ένα αρχείο – Μια κρυμμένη συλλογή

Παρά τη σημασία της φωτογραφίας για τη Φρίντα Κάλο, ένα μεγάλο μέρος της συλλογής φωτογραφιών της παρέμεινε κρυμμένο από το κοινό για αρκετές δεκαετίες. Όταν η ίδια πέθανε, το 1954, ο σύζυγός της και ζωγράφος Ντιέγκο Ριβέρα, δώρισε το σπίτι τους -γνωστό ως Casa Azul (Μπλε Σπίτι), στην Πόλη του Μεξικό- στον μεξικανικό λαό, ώστε να το μετατρέψουν σε μουσείο για τη ζωή και το έργο της. Αυτή ήταν η αρχή αυτού που σήμερα είναι το Μουσείο Frida Kahlo, ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία στον κόσμο.



- Η Φρίντα Κάλο στη Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες. Φωτογραφία του Νίκολας Μάρεϊ, 1946. Diego Rivera & Frida Kahlo Archives.

Bank of Mexico, Fiduciary in the Diego Rivera and Frida Kahlo Museum Trust



Παρόλο που ο Ριβέρα έδωσε τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα της Κάλο στο μουσείο, ζήτησε ένα μέρος τους να μείνει μακριά από τα περίεργα μάτια των ανθρώπων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτό το προσωπικό αρχείο, το οποίο περιελάμβανε περισσότερες από έξι χιλιάδες φωτογραφίες, μερικά σχέδια, γράμματα, φάρμακα και ρούχα, παρέμεινε κλειστό για πέντε ολόκληρες δεκαετίες, κλειδωμένο σε ένα μπάνιο στην Casa Azul, αποκτώντας μια σχεδόν μυθική αύρα.







- Η Φρίντα Κάλο με ένα xoloitzcuintle στο Μπλε Σπίτι (Casa Azul). Φωτογραφία της Λόλα Αλβαρέζ Μπράβο, περ. 1944. Diego Rivera & Frida Kahlo Archives.

Bank of Mexico, Fiduciary in the Diego Rivera and Frida Kahlo Museum Trust



Το συγκεκριμένο αρχείο αποκαλύφθηκε μόλις το 2003. Ένα επιλεγμένο μέρος των νεοαποκτηθέντων φωτογραφιών μετατράπηκε στην έκθεση με τίτλο «Frida Kahlo – Her Photos» που πρόκειται να παρουσιαστεί και στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Επιμέλεια: Pablo Ortiz Monasterio





- Η Φρίντα Κάλο ζωγραφίζει το «Πορτρέτο του πατέρα μου, Γκιγιέρμο Κάλο». Φωτογραφία της Γκιζέλ Φρόυντ, 1951. Diego Rivera & Frida Kahlo Archives.

Bank of Mexico, Fiduciary in the Diego Rivera and Frida Kahlo Museum Trust



Το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης θα είναι κλειστό το διάστημα από τις 21 Ιουλίου έως την έναρξη της έκθεσης «Frida Kahlo – Her Photos» ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης του χώρου.