O Dave Mustaine κατηγορεί τους Metallica για λογοκλοπή - Ποιο τραγούδι λέει ότι αντέγραψαν

Ο Dave Mustaine των Megadeth και πρώην μέλος των Metallica, τους κατηγορεί για κλοπή riffs

Ο Dave Mustaine ισχυρίστηκε ότι το riff των Metallica από το «Enter Sandman» έχει κλαπεί από άλλο συγκρότημα. Ο Mustaine, ο οποίος ήταν μέλος του εμβληματικού metal συγκροτήματος τη δεκαετία του '80 και τώρα είναι το ιδρυτικό μέλος και frontman των Megadeth, μιλώντας στο The Shawn Ryan Show, κατηγόρησε (για ακόμα μια φορά) την πρώην μπάντα του ότι αντέγραψε ένα άλλο metal συγκρότημα.

Το εν λόγω συγκρότημα είναι το crossover thrash συγκρότημα Excel και το τραγούδι από το οποίο οι Metallica σύμφωνα με τον Mustaine, έκλεψαν τη μουσική είναι το «Tapping Into The Emotional Void» του 1989. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι μπορούν να ακούσουν ομοιότητες μεταξύ των δύο τραγουδιών, όχι μόνο στο κιθαριστικό riff αλλά και στο build-up των ντραμς στην αρχή.



Τα σχόλια του Mustaine έγιναν όταν εκείνος αναφέρθηκε στους Metallica και στην αποχώρησή του από το line-up, γεγονός που ακόμα όπως φαίνεται δεν μπορεί να ξεπεράσει. «Φρόντισα να μην πω ποτέ ότι παραιτήθηκα, γιατί ήθελα ο κόσμος να ξέρει ότι απολύθηκα άδικα και ότι δεν έδινα δεκάρα», είπε χαρακτηριστικά.



«Επειδή εμείς [οι Megadeth] μπορεί να μην είμαστε τόσο μεγάλοι όσο αυτοί. Διάολε, το μεγαλύτερο τραγούδι τους, το Enter Sandman - πήγαινε να ψάξεις το συγκρότημα Excel αυτή τη στιγμή... Ψάξε το τραγούδι τους, νομίζω ότι είναι αρκετά παρόμοιο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο «Tapping Into the Emotional Void».



Ο ίδιος ο Mustaine έχει επισημάνει τις ομοιότητες ήδη πριν από 20 χρόνια ενώ τα μέλη των Excel σκέφτονταν ακόμη και να κινηθούν νομικά εναντίον των Metallica για το τραγούδι το 2003, ωστόσο αυτό δεν έγινε.



Ακούστε το Enter Sandman και το Tapping Into the Emotional Void παρακάτω.



{https://youtu.be/CD-E-LDc384?si=Qy49QC9deTTq-RVc}



{https://youtu.be/YWrHOgVRZfQ?si=vErdYoX64NoIUZi7}

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Mustaine μίλησε εκτενέστερα για την αποχώρησή του από το συγκρότημα και είπε πως αρχικά προσβλήθηκε από το γεγονός ότι ο αντικαταστάτης του Kirk Hammett, χρησιμοποίησε το υλικό πάνω στο οποίο είχε δουλέψει.

«Εκείνη την εποχή, ήμουν πραγματικά θυμωμένος και δεν ήθελα να τους συγχωρήσω για αυτό που έκαναν. Και τους είπα όταν έφυγα, "Μην χρησιμοποιείτε τη μουσική μου. Και φυσικά τη χρησιμοποίησαν"», είπε.



«Έγραψα ένα μεγάλο μέρος της μουσικής τους που τους έκανε, και όλα τα σόλο σε εκείνο τον πρώτο δίσκο ήταν δικά μου - το καλύτερο που μπορούσε να προσπαθήσει να αντιγράψει ο Kirk», ανέφερε.

Σε άλλα νέα, οι Έλληνες φαν των Metallica τους περιμένουν με ανυπονησία, για να τους δουν live στη sold out συναυλία στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026.