Το Netflix ανακοινώνει τις ταινίες και τις σειρές που έρχονται το τελευταίο τέταρτο του 2025

Οι πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες του Netflix από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Καθώς φτάνουμε στα μέσα της χρονιάς, το Netflix μάς ενημερώνει για τις ταινίες και τις σειρές που αναμένονται να κυκλοφορήσουν μέσα στο υπόλοιπο της χρονιάς, δηλαδή από τα μέσα του καλοκαιριού και μετά. Έτσι, εκτός από την τρίτη και τελευταία σεζόν του Squid Game και τη δεύτερη σεζόν του Wednesday που θα χωριστεί σε δύο κεφάλαια (στις 6/08 και τις 3/09), μαθαίνουμε τι άλλο έρχεται μέσα στο καλοκαίρι, τις σημαντικές αλλαγές αλλά και τα παράθυρα κυκλοφορίας για πολλές σειρές και ταινίες που αφορούν το τελευταίο τετράμηνο της χρονιάς, από Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο.



Στην παρακάτω λίστα θα βρείτε πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες όπως η 5η σεζόν του Emily in Paris, η τελική σεζόν του Stranger Things, η 4η σεζόν του The Witcher με τον Κρις Χέμσγουορθ, η σειρά ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ, η νέα ταινία Knives Out με τον Ντάνιελ Κρεγκ, η ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ και πολλά άλλα.





Ακολουθεί η λίστα με τις επερχόμενες σειρές

Όσα επιβεβαιώθηκαν για τα τέλη του καλοκαιριού 2025

Untitled SEC Football Series

Building the Band

Katrina: Come Hell And High Water – Επιβεβαιώθηκε για τον Αύγουστο

Leanne — Αναμένεται στα τέλη Ιουλίου

WWE: Unreal — Αναμένεται στις 29 Ιουλίου

Love is Blind: UK (2η σεζόν) – Αναμένεται τον Αύγουστο

My Life with the Walter Boys (2η σεζόν) — Αναμένεται στις 21 Αυγούστου

Hostage — Αναμένεται τον Αύγουστο

Όσα επιβεβαιώθηκαν για φθινόπωρο και χειμώνα (Από 22 Σεπτεμβρίου μέχρι 21 Δεκεμβρίου)

The Beast in Me

Black Rabbit — Αναμένεται τον Σεπτέμβριο

Death by Lightning

The Diplomat (3η σεζόν)

Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch

Victoria Beckham σειρά ντοκιμαντέρ

Αναμένεται επιβεβαίωση για την κυκλοφορία τους μέσα στο 2025

A Man on the Inside (2η σεζόν)

The Abandons

Being Gordon Ramsey

Boots (fka The Corps)

Critical

Emily in Paris (5η σεζόν)

Gabby’s Dollhouse (12η σεζόν)

Haunted Hotel

House of Guinness

How To Get To Heaven From Belfast

Matchroom: The Greatest Showmen (W/T)

Nobody Wants This (2η σεζόν) — Αναμένεται τον Οκτώβριο

Our Water World

Selling Sunset (9η σεζόν)

Selling the OC (4η σεζόν)

Starting 5 (2η σεζόν)

Stranger Things 5 (Τελευταία σεζόν) — Αναμένεται να χωριστεί σε δύο μέρη που θα κυκλοφορήσουν Οκτώβριο και Νοέμβριο

Take That

The Vince Staples Show (2η σεζόν)

Wayward — Expected in September

The Witcher (4η σεζόν)

With Love, Meghan (2η σεζόν)

Ρίχνοντας μια ματιά στη λίστα πιο πάνω, παρατηρούμε μερικές αξιοσημείωτες παραλείψεις. Ταινίες όπως οι The Undertow, Man vs. Baby και Agatha Christie's Seven Dials φαίνεται να απουσιάζουν. Παράλληλα, οι φαν του One Piece θα στεναχωρηθούν όταν ακούσουν ότι η 2η σεζόν εξακολουθεί να λείπει από τη λίστα του φετινού προγράμματος, όπως και οι επιστροφές των Virgin River, Avatar: The Last Airbender και The Lincoln Lawyer.

Ακολουθεί η λίστα με τις επερχόμενες ταινίες και ντοκιμαντέρ

Όσα επιβεβαιώθηκαν για φθινόπωρο και χειμώνα

A Merry Little Ex-mas — Αναμένεται τον Νοέμβριο

Frankenstein — Επιβεβαιώθηκε για τον Νοέμβριο

In Your Dreams

Jay Kelly — Επιβεβαιώθηκε για τις 5 Δεκεμβρίου

The Rip

Train Dreams

Troll 2

Untitled Kathryn Bigelow

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

The Woman In Cabin 10

Δεν έχει οριστεί ακόμη παράθυρο κυκλοφορίας

1975 (ντοκιμαντέρ)

The Ballad Of A Small Player

Champagne Problems

Eddie (ντοκιμαντέρ)

French Lover

My Secret Santa — Αναμένεται τον Νοέμβριο

Night Always Comes

Pookoo

R&B

Selena Y Los Dinos (ντοκιμαντέρ) — Επιβεβαιώθηκε για χειμώνα

She Walks In Darkness

Steve

The Perfect Neighbor (ντοκιμαντέρ)

The Twits

Unknown Number: The Highschool Catfish

Untitled New Yorker (ντοκιμαντέρ)

Για πρώτη φορά όσον αφορά στη λίστα ταινιών, δεν υπήρξαν σημαντικές αφαιρέσεις στα μέσα της χρονιάς, γεγονός που υποδηλώνει ότι όλα όσα ανακοινώθηκαν για το 2025 στο Next on Netflix τον Ιανουάριο θα παραμείνουν στο πρόγραμμα του 2025.



Σχετικά με τα ντοκιμαντέρ, δύο σε αυτή τη λίστα TBD είναι ολοκαίνουργιες προσθήκες, συμπεριλαμβανομένου του 1975, που αναμένεται να είναι μια ταινία μεγάλου μήκους για το συγκρότημα από τον σκηνοθέτη Morgan Neville, και ένα άλλο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για εγκλήματα από την Skye Borgman με τίτλο Unknown Number: The Highschool Catfish.