O «Mr. Scorsese» αφηγείται τη ζωή του: Ντοκιμαντέρ πολλών αστέρων για τον θρυλικό σκηνοθέτη

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η κόρη του Άρθουρ Μίλερ η οποία είχε απεριόριστη πρόσβαση στο προσωπικό αρχείο του Μάρτιν Σκορσέζε.

Το Apple TV+ έδωσε το «πράσινο φως» για το «Mr. Scorsese», ένα ντοκιμαντέρ πέντε κεφαλαίων που θα ξετυλίξει τη ζωή και την καριέρα του διάσημου σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, με υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά, όπως και συνεντεύξεις από τους κοντινούς του ανθρώπους και από συνεργάτες.

Στη σειρά θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Σάρον Στόουν, Μικ Τζάγκερ, Τζόντι Φόστερ, Μάργκο Ρόμπι και Κέιτ Μπλάνσετ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ρεμπέκα Μίλερ, η κόρη το Άρθουρ Μίλερ (Arthur Miller) και της φωτογράφου Ίνγκε Μόρατ, η οποία έλαβε απεριόριστη πρόσβαση στα ιδιωτικά αρχεία του σκηνοθέτη.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), ο αξεπέραστος δημιουργός πίσω από τα κινηματογραφικά έχει αφιερώσει δεκαετίες στο να αποτυπώνει με απαράμιλλο τρόπο τις ζωές άλλων.

Ξεκινώντας από τις σπουδαστικές ταινίες του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπως τα «The Big Shave» και «Who's That Knocking at My Door», μέχρι τα κινηματογραφικά του διαμάντια «Goodfellas», «Taxi Driver» και «Raging Bull», το «Mr. Scorsese» διερευνά πώς η προσωπική του διαδρομή διαμόρφωσε την πρωτοποριακή του καλλιτεχνική δημιουργία.

Πλέον στα 81 του χρόνια, ο Σκορσέζε δεν λέει να ρίξει τους ρυθμούς του και ξεκαθαρίζει ότι η συνταξιοδότησή του δεν φαίνεται στον ορίζοντα, σύμφωνα με το World of Reel.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε ως ταινία, αλλά εξελίχθηκε σε μια σειρά πέντε επεισοδίων. «Η δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ μαζί με τους συνεργάτες μου υπήρξε μία από τις καθοριστικές εμπειρίες της ζωής μου ως κινηματογραφίστρια» ανέφερε η Μίλερ σε δήλωσή της.