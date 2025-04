Οι Palaye Royale στο Release Athens 2025

Οι Palaye Royale θα παίξουν την πρώτη ημέρα του Release Athens, Σάββατο 7 Ιουνίου.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Palaye Royale, το Σάββατο 7 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Τα τρία αδέρφια από το Λας Βέγκας με το φανατικό κοινό στην Ελλάδα θα συνοδεύσουν τους headliners Avenged Sevenfold σε διάφορες στάσεις της ευρωπαϊκής τους περιοδείας και μαζί θα απογειώσουν την εναρκτήρια βραδιά της φετινής διοργάνωσης.

Οι Palaye Royale πήραν τη σημερινή τους μορφή το 2011 και αποτελούνται από τρία αδέλφια: τους Remington Leith (φωνητικά), Sebastian Danzig (κιθάρα) και Emerson Barrett (drums). Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τη μουσική τους «fashion-art rock» με επιρροές τους ξεκινούν από την brit-pop και το glam rock και φθάνουν μέχρι τον ήχο που ανέδειξαν οι Rolling Stones, o David Bowie, οι The Libertines και οι My Chemical Romance.

Πριν ακόμα κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο, η μπάντα είχε καταφέρει να κερδίσει φανατικό κοινό με σπουδαία singles όπως τα Morning Light και Get Higher, που ξεπέρασαν τα 20 εκ. views στο YouTube, ενώ στη συνέχεια κέρδισαν το διαγωνισμό του MTV, Musical March Madness, ανάμεσα σε μεγαθήρια όπως οι Coldplay και οι Linkin Park. To ντεμπούτο τους, Βoom Boom Room (σε παραγωγή του James Iha των Smashing Pumpkins), κυκλοφόρησε σε δύο μέρη, το 2016 και το 2018, αλλά όλα άλλαξαν με την κυκλοφορία του The Bastards (2020), όπου απέδειξαν ότι πρόκειται για μια μπάντα που δεν γνωρίζει όρια και ετοιμάζεται να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο.



Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή αφού το τέταρτο τους άλμπουμ, το σχεδόν κινηματογραφικό Fever Dream (2022), γνώρισε την αποθέωση και οδήγησε το συγκρότημα σε μια απόλυτα επιτυχημένη παγκόσμια περιοδεία.

Το Σάββατο 7 Ιουνίου, έχοντας πλέον κυκλοφορήσει και το γεμάτο αυτοπεποίθηση πέμπτο τους άλμπουμ, Death or Glory, οι Palaye Royale έρχονται στο Release Athens 2025 για να παρουσιάσουν το μεγαλύτερο show τους στην Αθήνα, γεμάτο με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους όπως είναι τα Lonely, Little Bastards, Mr. Doctor Man, Dying In A Hot Tub, μεταξύ πολλών άλλων.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο



Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Avenged Sevenfold, Palaye Royale & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira, Lacuna Coil & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) προς 115€ (κέρδος 15€)

Avenged Sevenfold, Palaye Royale & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira, Lacuna Coil & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) + Dream Theater, Mastodon, Haken (23/7, Πλατεία Νερού) προς 170€ (κέρδος 25€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.