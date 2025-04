Η θρυλική ταινία τρόμου «Carrie» γίνεται σειρά (Βίντεο)

Μία σειρά 8 επεισοδίων θα φέρει στις οθόνες ξανά την ταινία του 1976.

Μετά από παραγγελία της Amazon Prime Video η ταινία «Carrie» («Κάρι, έκρηξη οργής» στα ελληνικά) του Μπράιαν ντε Πάλμα, η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Στίβεν Κινγκ, επιστρέφει.

Ο Μάικ Φλάναγκαν αναλαμβάνει εκτελεστικός παραγωγός και σεναριογράφος ενώ θα σκηνοθετήσει 8 επιλεκτικά επεισόδια της σειράς. Στην παραγωγή θα συμμετέχει ακόμα ο Τρέβορ Μέισι γνωστός για τα The Fall of the House of Usher, The Haunting of Bly Manor/Hill House.

Στην ταινία η πρωταγωνίστρια Carrie White, την οποία υποδύθηκε η Sissy Spacek είναι μία ντροπαλή έφηβη χωρίς φίλους, η οποία έχει μία τυραννική και βαθιά θρησκευόμενη μητέρα. Όταν οι συμμαθητές της τη χλευάζουν μπροστά σε όλους στον σχολικό χορό, θα βάλει μπροστά τις τηλεκινητικές της ικανότητες και τότε θα ακολουθήσει ένα λουτρό αίματος. Στην ταινία του 1976 έπαιζαν επίσης οι Piper Laurie και ο Τζον Τραβόλτα.

Ο Φλάναγκαν έχει «πειράξει» και στο παρελθόν βιβλία του μοναδικού Στίβεν Κινγκ, ανάμεσά τους οι Ζωή του Τσάκι, το σίκουελ της Λάμψης ενώ κατέχει και τα δικαιώματα για τα «Dark Tower».

{https://www.youtube.com/watch?v=j9Mg-GRS46Y}