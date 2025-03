Η Μόνικα Μπελούτσι έρχεται στο Netflix: Οι νέες σειρές και ταινίες που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 24-31 Μαρτίου.

Το ντοκιμαντέρ «Αγνοούμενες: Ο Κατά Συρροή Δολοφόνος του Λονγκ Άιλαντ» (Gone Girls: The Long Island Serial Killer) και η σειρά «Τεκμήριο Ενοχής» (Caught) είναι οι δύο νέες κυκλοφορίες που σίγουρα θέλουμε να δούμε αυτή την εβδομάδα στο Netflix. Επίσης, στις 29 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη η ταινία «Μαλένα» του Τζουζέπε Τορνατόρε με τη Μόνικα Μπελούτσι.

Σειρές του Netflix

Τεκμήριο Ενοχής (Caught)

Kυκλοφορεί 26 Μαρτίου



Ύστερα από τον θάνατο του άντρα της, η ψύχωση μιας διάσημης δημοσιογράφου με μια νέα υπόθεση απειλεί να καταστρέψει τη φήμη της καθώς ψάχνει την αλήθεια και την εξιλέωση.



{https://youtu.be/tLGsplk4DsY?si=8qhjN_tW2YleZV8p}

Survival of the Thickest: Σεζόν 2 (Survival of the Thickest: Season 2)

Kυκλοφορεί 27 Μαρτίου



Με τη στιλιστική της καριέρα να απογειώνεται και την ερωτική της ζωή στα τάρταρα, η Μέιβις παίρνει μεγάλα ρίσκα για να προκαλέσει αίσθηση στον κόσμο της υψηλής μόδας.



Εγχειρίδιο για Δεσποινίδες (The Lady's Companion)

Kυκλοφορεί 28 Μαρτίου



Η συνοδός Ελένα Μπιάντα προσλαμβάνεται για να βρει συζύγους για τρεις πλούσιες αδερφές και παρασύρεται σε έναν κόσμο αγάπης, σκανδάλων και κωμικής ίντριγκας στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ταινίες του Netflix

Αύριο Είναι μια Καινούρια Μέρα (The Life List)

Kυκλοφορεί 28 Μαρτίου



Όταν η μητέρα της την καλεί να εκπληρώσει τη λίστα με τα παιδικά της όνειρα, μια νεαρή γυναίκα ξεσκεπάζει οικογενειακά μυστικά, βρίσκει τον έρωτα – και τον εαυτό της.



{https://youtu.be/nldAfgJrBr8?si=vbqP3LHGrNI0-8fy}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Χρυσός και Απληστία: Το Κυνήγι του Θησαυρού του Φεν (Gold & Greed: The Hunt for Fenn's Treasure)

Kυκλοφορεί 27 Μαρτίου



Ένας εκκεντρικός άντρας, o Φόρεστ Φεν, ξεκινά ένα πραγματικό κυνήγι θησαυρού όταν κρύβει ένα σεντούκι από χρυσό στα Βραχώδη Όρη και στοιχεία σε ένα αινιγματικό ποίημα.



Αγνοούμενες: Ο Κατά Συρροή Δολοφόνος του Λονγκ Άιλαντ (Gone Girls: The Long Island Serial Killer)

Kυκλοφορεί 31 Μαρτίου



Αυτή η έντονη σειρά αληθινών εγκλημάτων εξετάζει το κυνήγι του κατά συρροή δολοφόνου του Λονγκ Άιλαντ μέσα από την οπτική των θυμάτων του, των αγαπημένων τους προσώπων και της αστυνομίας.



{https://youtu.be/eb4qwCfbKrk?si=OlCETY9qNlmmAGeU}

Netflix Comedy Special

Τσέλσι Χάντλερ: Η Αίσθηση (Chelsea Handler: The Feeling)

Kυκλοφορεί 25 Μαρτίου



Από μια απαίσια Ημέρα των Ευχαριστιών μέχρι έναν άγριο καλοκαιρινό έρωτα, η Τσέλσι Χάντλερ αφηγείται την ενηλικίωση, τις απροσδόκητες συναντήσεις και τη γνωριμία της με τον Μπιλ Κόσμπι.

Μην χάσετε επίσης τις ταινίες Μαλένα με τη Μόνικα Μπελούτσι που κυκλοφορεί στις 29 Μαρτίου και τα Φιλιά που Σκοτώνουν (Kiss the Girls) που θα είναι διαθέσιμο στις 31 Μαρτίου.