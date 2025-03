Netflix: H Tζένα Ορτέγκα για το αν θα υπάρξει 3η σεζόν του «Wednesday»

H Τζένα Ορτέγκα που υποδύεται την Wednesday, αποκαλύπτει νέες πληροφορίες για την επερχόμενη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix.

Η πρωταγωνίστρια του Wednesday, Tζένα Ορτέγκα, αποκάλυψε ορισμένες νέες λεπτομέρειες για την επερχόμενη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix και άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για έναν τρίτο κύκλο.



Μιλώντας πρόσφατα στο Collider, η Ορτέγκα - που υποδύεται την Wednesday Addams - μοιράστηκε νέες πληροφορίες για την επερχόμενη σεζόν, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Παρά το γεγονός ότι τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του περασμένου έτους, η καθυστέρηση για την ανακοίνωση της πρεμιέρας οφείλεται στο γεγονός ότι οι τελευταίες πινελιές στο post production δεν έχουν ολοκληρωθεί, εξήγησε η νεαρή ηθοποιός.



{https://youtu.be/j_MuZmJNirw?si=k_jfozBkO0lmlk7m}



«Είμαστε ακόμα στο μοντάζ. Έκανα ADR [σ.σ voice over σε ήδη γυρισμένες σκηνές] πριν από δύο εβδομάδες. Αυτό είναι το αστείο με αυτές τις δουλειές, ότι έχεις τελειώσει το γύρισμα, αλλά δεν έχεις τελειώσει πραγματικά. Οπότε, πιθανότατα θα δουλεύω πάνω σε αυτό μέχρι το τέλος».



Έτσι, ενώ η αναμονή για τη δεύτερη σεζόν συνεχίζεται, κρίνοντας από τις δηλώσεις της στο Collider, η δεύτερη σεζόν αναμένεται να είναι πιο εκρηκτική. «Μπορώ να πω ότι έχουμε μερικές από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές που είχαμε ποτέ. Είναι τρελό να μιλάω έτσι για ένα καρέ, αλλά υπάρχει μία σκηνή που ο Pugsley γυρίζει τα μάτια του προς τα πίσω με αυτό το μαραφέτι γύρω από το κεφάλι του -αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω- και μου θυμίζει τόσο πολύ το Full Metal Jacket. Είναι τρελό. Τόσο παράξενο».



Επιπλέον, σύμφωνα με την Ορτέγκα, ένα συγκεκριμένο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν πρόκειται να προσφέρει στους θαυμαστές μια νέα αίσθηση: «Υπάρχει ένα ολόκληρο επεισόδιο βασισμένο σε slashers και κάνουμε πολλές αναφορές στον τρόμο. Οπότε, τα πάντα σχετικά με αυτό, νιώθω ότι είχαμε κάπως περισσότερη εμπιστοσύνη, και ως εκ τούτου, νιώσαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε μεγαλύτερες, πιο περίτεχνες σκηνές, πράγμα που είναι ωραίο».



Σε άλλο σημείο, ο Ορτέγκα είπε σχετικά με μια πιθανή τρίτη σεζόν: «Δεν έχουμε πάρει επίσημο “OK" ή κάτι τέτοιο, αλλά ξέρω ότι οι σεναριογράφοι είναι... Με μια σειρά σαν αυτή, θέλεις να είσαι μπροστά από το παιχνίδι. Οπότε, νομίζω ότι κάπως το σκέφτονται και ρίχνουν ιδέες».



Φυσικά, η ανανέωση για τρίτη σεζόν είναι σχεδόν δεδομένη για τη σειρά. Το «Wednesday» έχει τεράστια απήχηση, ενώ παραμένει το μεγαλύτερο αγγλόφωνο τηλεοπτικό λανσάρισμα του Netflix μέχρι σήμερα, και δεδομένου ότι το καστ έχει πλέον απίστευτα μεγάλη ζήτηση, το Netflix αναμένεται να το «κλειδώσει» το συντομότερο δυνατό.



Πάντως, περισσότερο λάδι στη φωτιά έχουν ρίξει ορισμένοι ιστότοποι που υποστηρίζουν ότι η τρίτη σεζόν βρίσκεται σε ενεργό στάδιο ανάπτυξης υπό έναν μυστηριώδη τίτλο εργασίας. Σε προηγούμενες σεζόν, η παραγωγή χρησιμοποιούσε κωδικά ονόματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για να μην τραβάει την προσοχή αλλά και να έχει κάποια σχέση με τη σειρά. Προηγούμενα κωδικά ονόματα για το Wednesday ήταν το «Willowhill» και το «Nero». Το ίδιο κάνουν και άλλες σειρές του Netflix. Το 3-Body Problem είχε την ονομασία Straight Shooter σε μεγάλο μέρος της παραγωγής του, η 5η σεζόν του Stranger Things πήρε το όνομα Jericho και η 2η σεζόν του Avatar: The Last Airbender θα έχει το όνομα Diner Bear.



Για την 3η σεζόν, το κωδικό όνομα φέρεται να είναι NIGHTSHADE & RAVEN, το οποίο έχει κάποιες συνδέσεις με τη σειρά. Η Nightshade Society είναι η μυστική οργάνωση φοιτητών στην Ακαδημία Nevermore, και το Raven έχει κάποιες συνδέσεις, όπως η σχολική εκδήλωση που ονομάζεται Rave'N Dance.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στα νέα επεισόδια πρόκειται να δούμε και τη Lady Gaga, όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα και η ίδια, σε ένα ρόλο που προς το παρόν κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό.