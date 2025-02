Οι The Dandy Warhols έρχονται στην Αθήνα για μια συναυλία

Οι The Dandy Warhols έρχονται τον Ιούλιο στο Universe.

Οι The Dandy Warhols επιστρέφουν στην Αθήνα για μια συναυλία, την Τετάρτη 9 Ιουλίου. Η αγαπημένη μπάντα από το Πόρτλαντ θα εμφανιστεί live στο Universe.

Από το 1994, οι The Dandy Warhols με τους Courtney, Peter, Zia και Brent, έχουν καθορίσει τα όρια του rock’n’roll με επιτυχίες όπως “Boys Better”, “Every Day Should Be a Holiday”, “Not If You Were the Last Junkie on Earth” και φυσικά, το “Bohemian Like You”.

Πέρυσι, με το Rockmaker, απέδειξαν ξανά το μεγαλείο τους, συνεργαζόμενοι με θρύλους όπως ο Slash, ο Frank Black και η Debbie Harry.



{https://youtu.be/CU3mc0yvRNk?si=WbGfj2h9wkaiIxpC}



Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια ημέρα μετά τη συναυλία της Αθήνας, το γκρουπ θα παίξει live στα Ιωάννινα στη Λιμνοπούλα, στις 10 Ιουλίου.



Σημεία προπώλησης: more.com, Public, Nova, Shell, BP, EKO, Metro, My Market.



Universe, Αθήνα, Παρ. Λεωφόρου Κηφισού 87.