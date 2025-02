Oι Alphaville του «Big in Japan» έρχονται για ένα live στην Αθήνα

Οι Alphaville έρχονται τον Μάρτιο στο Floyd.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της δεκαετίας του '80, οι Alphaville του "Big in Japan", του "Forever Young", του "Sounds Like a Melody" και τόσων άλλων κλασικών pop κομματιών, έρχεται το Σάββατο 15 Μαρτίου στο Floyd για μια συναυλία που θα αναβιώσει τα 80s με τον καλύτερο τρόπο.



Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 από τον τραγουδιστή Μarian Gold και πήρε το όνομά του από την κλασική ταινία του Γκοντάρ, γιορτάζει με μια μεγάλη περιοδεία τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Big in Japan, του τραγουδιού που τους έκανε αστραπιαία γνωστούς σε όλο τον κόσμο.



{https://youtu.be/tl6u2NASUzU?si=NBYky9wyUOheQdLt}



Στο πλαίσιο της περιοδείας τους θα κάνουν μια στάση και στο Floyd, το Σάββατο 15 Μαρτίου για να συναντηθούν με το ελληνικό κοινό που τους αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.



Πληροφορίες

Πώληση εισιτηρίων εδώ

Eισιτήρια: 45 ευρώ

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Floyd – Live music venue: Πειραιώς 117, Αθήνα