Grammy 2025: H Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία - Οι μεγάλοι νικητές

Η Μπιγιονσέ κέρδισε Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς, για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η Μπιγιονσέ απέσπασε χθες για πρώτη φορά στην καριέρα της την υψηλότερη διάκριση, εκείνη για το άλμπουμ της χρονιάς, κατά τη διάρκεια της απονομής των μουσικών βραβείων Grammy.



Η τραγουδίστρια επικράτησε των Τέιλορ Σουίφτ, Μπίλι Έιλις και άλλων. Παρότι η Μπιγιονσέ έχει συγκεντρώσει περισσότερα Grammy στην καριέρα της από οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη αυτή ήταν η πρώτη φορά που τιμήθηκε για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς με τίτλο «Cowboy Carter», ενώ έγραψε ιστορία καθώς είναι η πρώτη μαύρη τραγουδίστρια που κέρδισε το Grammy καλύτερου άλμπουμ τον 21ο αιώνα.



«Με τιμά ιδιαίτερα και νιώθω πολύ γεμάτη. Πέρασαν πολλά, πολλά χρόνια», δήλωσε η Μπιγιονσέ από σκηνής έχοντας στο πλευρό της την κόρη της Μπλου Άιβι Κάρτερ.



{https://youtu.be/uEyGYjlzbA0?si=WrGxSYObP_MIW7Vz}



Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που προτείνεται για την κατηγορία αυτή η Μπιγιονσέ, η οποία κέρδισε χθες τρία τρόπαια συνολικά ανεβάζοντας σε 35 τον αριθμό των διακρίσεων που έχει λάβει μέχρι σήμερα.

Μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν επίσης ο ράπερ Κέντρικ Λαμάρ με τέσσερα Grammy και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ που κατέκτησε τρία -ανάμεσά τους κι εκείνο για την καλύτερη σόλο ερμηνεία ποπ τραγουδιού.



Ο Λαμάρ ήταν νικητής στις κατηγορίες του δίσκου της χρονιάς, της καλύτερης ραπ ερμηνείας, του καλύτερου τραγουδιού ραπ ("Not Like Us") και του καλύτερου μουσικού βίντεο και αφιέρωσε τα βραβεία του στο Λος Άντζελες, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή.



Στην κατηγορία καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη διακρίθηκε η Τσάπελ Ρόαν, η οποία παραλαμβάνοντας το βραβείο της έκανε έκκληση στις δισκογραφικές εταιρείες να πληρώνουν τους μουσικούς με αξιοπρεπείς μισθούς με ιατροφαρμακευτική κάλυψη.



Η Τέιλορ Σουίφτ έχει βραβευτεί τέσσερις φορές για το άλμπουμ της χρονιάς και είχε προταθεί και φέτος για το «The Tortured Poets Department» ωστόσο έχασε από την Μπιγιονσέ.



Οι εορτασμοί για την απονομή των βραβείων είχαν φέτος διαφορετική μορφή αφού η τελετή λειτούργησε κι ως αφορμή για να συγκεντρωθούν χρήματα για τους πυρόπληκτους.



Οι φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες τέθηκαν υπό έλεγχο μόλις την Παρασκευή αφού προηγουμένως στοίχισαν τη ζωή σε 29 ανθρώπους και προκάλεσαν τον εκτοπισμό χιλιάδων άλλων, περιλαμβανομένων πολλών μουσικών.



Επιπλέον, οι καλλιτέχνες Lady Gaga και Bruno Mars τραγούδησαν το «California Dreamin» προς τιμήν του Λος Άντζελες, ενώ πυροσβέστες παρέδωσαν το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ με το κοινό όρθιο να τους χειροκροτεί.



{https://youtu.be/ZuV9323DAI4?si=lBGSP6hbfMKAvN5o}



Στη διάρκεια της τελετής έγινε μνεία στον σπουδαίο μουσικό παραγωγό Κουίνσι Τζόουνς, ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο. Ο Στίβι Γουόντερ καθοδήγησε το πλήθος τραγουδώντας το φιλανθρωπικό τραγούδι «We Are the World» του 1985 μαζί με μια μαθητική χωρωδία από σχολεία που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές και η Τζανέλ Μονέ ερμήνευσε την επιτυχία του Μάικλ Τζάκσον «Don't Stop 'til You Get Enough».