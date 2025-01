Netflix: Δείτε τη σκηνή έναρξης της νέας σειράς με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Το «Zero Day», το τηλεοπτικό ντεμπούτο του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 20 Φεβρουαρίου.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο με τη σκηνή έναρξης της επερχόμενης νέας σειράς, «Zero Day» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.



Η νέα σειρά ακολουθεί τον Τζορτζ Μούλεν, έναν αγαπημένο και πολύ σεβαστό πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών (Ντε Νίρο), ο οποίος ηγείται της έρευνας για μια κυβερνοεπίθεση σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα μάχεται με τους δικούς του προσωπικούς δαίμονες.



Στη σύνοψη διαβάζουμε ότι «ο Μούλεν, είναι πλέον επικεφαλής της Επιτροπής Zero Day και είναι υπεύθυνος για την εύρεση των δραστών μιας καταστροφικής κυβερνοεπίθεσης που προκάλεσε χάος και χιλιάδες θανάτους σε ολόκληρη τη χώρα. Η παραπληροφόρηση είναι ανεξέλεγκτη και οι προσωπικές φιλοδοξίες των ισχυρών της τεχνολογίας, της Wall Street και της κυβέρνησης, συγκρούονται. Η αταλάντευτη αναζήτηση του Μούλεν για την αλήθεια τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει τα δικά του σκοτεινά μυστικά, διακινδυνεύοντας ό,τι αγαπά.



Η Zero Day θέτει το ερώτημα στο μυαλό όλων: Πώς βρίσκουμε την αλήθεια σε έναν κόσμο σε κρίση, έναν κόσμο που φαινομενικά διχάζεται από δυνάμεις εκτός του ελέγχου μας; Και σε μια εποχή γεμάτη με θεωρίες συνωμοσίας και υποκλοπές, πόσες από αυτές τις δυνάμεις είναι δικής μας δημιουργίας — ίσως ακόμη και οι δικές μας φαντασιώσεις;».



Στο βίντεο που αποκάλυψε το Netflix, βλέπουμε τον Μούλεν (Ντε Νίρο) να προσπαθεί να βρει κάτι πολύ σημαντικό, λίγο πριν τον τσακώσουν.



{https://youtu.be/t_YxZLk6R7I?si=psbtpFzOndM6PcKB}



Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Ζero Day» αποτελεί το τηλεοπτικό ντεμπούτο του θρυλικού ηθοποιού, καθώς είναι ο πρώτος βασικός και ολοκληρωμένος ρόλος του σε τηλεοπτική σειρά.



Το καστ συμπληρώνουν οι: Άντζελα Μπάσετ, Λίζι Κάπλαν, Τζέσι Πλέμονς, Τζόαν Άλεν, Μπιλ Καμπ, Κόνι Μπρίτον, Μάθιου Μοντίν, κ.ά.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Έρικ Νιούμαν (The Watcher, Narcos και Νόα Όπενχάιμ (President, Jackie, NBC News Today).



Η σειρά θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 20 Φεβρουαρίου του 2025.