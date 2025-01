«Merde»: Μια παράσταση για τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το έργο «MERDE!» του Suyako, μια μουσική κωμωδία για τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου.

Πριν την πρεμιέρα στο θέατρο, δε λες ποτέ «Καλή επιτυχία!», γιατί είναι, λέει, μεγάλη γρουσουζιά. Αν είσαι Άγγλος, λες «Break a leg!» («Σπάσε το πόδι σου!»). Αν είσαι Ιταλός, λες «In bocca al lupo!» («Στο στόμα του λύκου!»). Εμείς, εδώ, στην Ελλάδα, κρατώντας μια παλιά παράδοση Γαλλική, λέμε «Σκατά!», ή γαλλιστί,"«Merde!».



Το θέμα όμως δεν είναι η πρεμιέρα… Το θέμα είναι πώς φτάνεις μέχρι εκεί. Πώς «φτιάχνεται» το θέατρο; Πώς έρχεται η «έμπνευση»; Τι κάνουνε όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες στην πρόβα; Και ποιος (δεν) πληρώνει για όλα αυτά;



«Κουλτουριάριδες» σκηνοθέτες, «εμπορικοί» ηθοποιοί, «προαγωγοί» και παραγωγοί παλαιάς και νέας κοπής, κριτικοί θεάτρου, ένδοξα «φαντάσματα» του παρελθόντος και αθώοι θεατές, όλοι κομμάτια ενός παζλ, μιας «Βαβέλ» που ψάχνει να βρει λύση στον ακήρυχτο πόλεμο της Τέχνης του Θεάτρου: «Εμπορικό» vs. «Ποιοτικό», Κωμωδία vs. Δράμα, Λαϊκοί vs. Διανοούμενοι, Τέχνη vs. Showbiz…



Γιατί κάνουμε θέατρο τελικά; «Για τα λεφτά» ή «για την ψυχή μας»;



Η παράσταση «Merde!» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και Βασίλη Μαγουλιώτη θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου.







Συντελεστές



Κείμενο: Suyako

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Μουσική: Γιάννης Νιάρρος & Γιάννης Παπαδόπουλος

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Κίνηση: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Sound design: Γιώργος Μιζήθρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάλεια Γρίβα

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Βοηθός σκηνογράφου: Εμιλυ Κουκουτσάκη

Κατασκευές κοστουμιών: Σωτηρία Καρασιώτου

Μακιγιάζ/Κομμώσεις: Ιωάννα Λυγίζου

Ειδικές Κατασκευές: Σωκράτης Παπαδόπουλος

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Σχεδιασμός αφίσας: Όλγα Μαυρομμάτη

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος



Παίζουν (αλφαβητικά): Μαριαλένα Ηλία, Νίκος Καραθάνος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.

Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο), Λεωνίδας Σαραντόπουλος (σαξόφωνο - πνευστά).



Πληροφορίες για την παράσταση

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 20.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 21.00

Σάββατο 18.00 & 21.00



Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 35 Ευρώ Κανονικό

Α Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Β Ζώνη: 25 Ευρώ Κανονικό, 20 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Γ Ζώνη Εξώστης (Χωρίς Αρίθμηση): 15 Ευρώ Κανονικό, 10 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό,

Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Link προπώλησης εδώ





Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32

Ταμείο Θεάτρου:

2104143 310

Εντός του Δημοτικού Θεάτρου - Κεντρική Είσοδος