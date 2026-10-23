Ημέρα γιορτής η σημερινή, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ενώ η Εκκλησία τιμά και άλλους Αγίους.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν:

Ιάκωβος

Ιακωβίνα

Λίγα λόγια για τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος συγκαταλέγεται στις σημαντικές μορφές της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας.

Υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και διακρίθηκε για την πίστη και την προσφορά του στη χριστιανική κοινότητα. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 23 Οκτωβρίου.