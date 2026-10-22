Σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Οσίου Αβερκίου, επισκόπου Ιεραπόλεως, του Ισαποστόλου και θαυματουργού.
Την ονομαστική τους εορτή έχουν τα εξής ονόματα:
- Αβέρκιο
- Αβερκία
- Ελισάβετ
Ποιος ήταν ο Όσιος Αβέρκιος
Ο Όσιος Αβέρκιος έζησε κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ. και υπήρξε επίσκοπος Ιεραπόλεως της Φρυγίας. Η ενάρετη ζωή του και η δράση του στη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος τον ανέδειξαν σε μία σημαντική μορφή της Εκκλησίας.
Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο σε περιοχές όπως η Συρία, η Μεσοποταμία και η Μικρά Ασία. Για τη δράση του αυτή τιμάται ως Ισαπόστολος, ενώ είναι γνωστός και ως θαυματουργός.