Ακόμη μία ημέρα γιορτής σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Οσίου Αβερκίου, επισκόπου Ιεραπόλεως, του Ισαποστόλου και θαυματουργού.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν τα εξής ονόματα:

Αβέρκιο

Αβερκία

Ελισάβετ

Ποιος ήταν ο Όσιος Αβέρκιος

Ο Όσιος Αβέρκιος έζησε κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ. και υπήρξε επίσκοπος Ιεραπόλεως της Φρυγίας. Η ενάρετη ζωή του και η δράση του στη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος τον ανέδειξαν σε μία σημαντική μορφή της Εκκλησίας.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο σε περιοχές όπως η Συρία, η Μεσοποταμία και η Μικρά Ασία. Για τη δράση του αυτή τιμάται ως Ισαπόστολος, ενώ είναι γνωστός και ως θαυματουργός.