Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα αναβαθμίστηκε χθες σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σε πλήρη ισχύ παραμένει η κακοκαιρία, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ακόμη ένα 24ωρο έντονων καιρικών φαινομένων.

Πιο αναλυτικά, στα ανατολικά αναμένονται σήμερα Τετάρτη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά, πάλι, θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18, στα υπόλοιπα τους 19 με 22 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για σήμερα Τετάρτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σημειώνεται πως από το βράδυ της Τρίτης έως και σήμερα το βράδυ προβλέπονται ακόμη τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό.