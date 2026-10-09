Κύμα κακοκαιρίας με ψύχρα, βροχές και ακόμη και χιόνια στα ψηλά βουνά, έρχεται απο την επόμενη εβδομάδα,σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Περιμένουμε τις επόμενες δύο ημέρες τον άστατο καιρό να κυριαρχήσει κυρίως στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια τμήματα. Υπάρχει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, το οποίο θα ασκήσει επίδραση σήμερα στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας. Αύριο προς τα δυτικά και βόρεια και την Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Το κύμα κακοκαιρίας φαινόταν οτι θα περάσει μέσα στο Σάββατο, όμως κινείται πιο αργά και άρα θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Κυριακή, παρά το γεγονός οτι θα επιμείνουν οι υψηλές θερμοκρασίες προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της επικράτειας.

Σήμερα, η χώρα μας χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στα δυτικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα, όπου θα αρχίσει να ασκεί επίδραση αυτό το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα συνοδεύεται από βροχές, οι οποίες θα είναι περισσότερες και εντονότερες, κυρίως προς το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Επομένως θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα, περιμένουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας και μάλιστα με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές.

Πλέον κυριαρχεί ο νότιος άνεμος σε Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος. Από τη μία πλευρά θα έχουμε τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, όπου ο υδράργυρος θα φλερτάρει τοπικά με τους 28 και 30 βαθμούς Κελσίου και από την άλλη περιοχές που βρίσκονται προς τα δυτικά τμήματα και προς τη βόρεια χώρα, θα δέχονται την επίδραση βροχοπτώσεων.

Ο υδράργυρος αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει και νωρίς το πρωί, ανεβαίνει όμως η σχετική υγρασία, με αποτέλεσμα νωρίς το πρωί να ευνοούνται φαινόμενα ομιχλών, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

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Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές. Νοτιοδυτικός ο άνεμος με μέτριες εντάσεις και η θερμοκρασία θα φθάσει ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε λίγες αραιές συννεφιές, όπου δεν αποκλείεται κοντά στο απόγευμα να δούμε κάποιες διάσπαρτες βροχές. Θα βρέξει περισσότερο αύριο Σάββατο και κυρίως την Κυριακή. Σήμερα η θερμοκρασία θα φθάσει κοντά στους 26 βαθμούς, με τους ανέμους να μην προβληματίζουν. Προσοχή νωρίς το πρωί, καθώς ο καιρός λόγο υγρασία μπορεί να είναι ολισθηρός και μπορεί σε κάποιες περιοχές να έχουμε και περιορισμένη ορατότητα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ο φθινοπωρινός καιρός θα προσπαθήσει και πάλι να κυριαρχήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο, τα πιο έντονα φαινόμενα τα αναμένουμε προς τη βορειοδυτική χώρα. Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Μακεδονία και λίγο πιο ανατολικά θα βγουν κάποιες βροχές, ενώ οι θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φλερτάρουμε τοπικά ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Πιο χαμηλή η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Την Κυριακή, αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα ακολουθήσει μια ανατολική - βορειοανατολική τροχιά. Θα απασχολήσει αρκετές περιοχές της κεντρικής, δυτικής και βόρειας χώρας, για να ολοκληρώσει τη δράση της κοντά στις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Θα αρχίσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας να απομακρύνεται από την περιοχή μας, να μας έρχονται πιο ψυχρές αέριες μάζες και σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, θα έχουμε ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα μας απασχολήσει στα μέσα της εβδομάδας.

Θα βελτιωθεί ο καιρός πρόσκαιρα τη Δευτέρα και μέσα στην Τρίτη με Τετάρτη, περιμένουμε το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αυτήν την φορά θα μας έρθει από βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της γηραιάς Ηπείρου, με αποτέλεσμα να συνοδεύεται από αρκετά ψυχρές αέριες μάζες, να είναι πιο οργανωμένου, να πέσουν πιο έντονες βροχές.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, θα δώσει μεγαλύτερο όγκο βροχής, περισσότερο έντονες καταιγίδες, ακόμη και χιόνια σε ψηλά βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του.

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