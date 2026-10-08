Μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από την κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί προς τη χώρα μας, φέρνοντας κακοκαιρία με βροχές και πιο φθινοπωρινές συνθήκες όσο πλησιάζουμε προς την Παρασκευή και το Σάββατο.

Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από σήμερα Πέμπτη, καθώς βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει τη χώρα μας. Η αλλαγή θα γίνει αισθητή αρχικά στα δυτικά, με βροχές και ενίσχυση των ανέμων, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα ανατολικά νησιωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί χωρίς αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 23 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.