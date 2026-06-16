Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Μια νέα μεγάλη κλήρωση έχουμε απόψε από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει στην πρώτη κατηγορία το ποσό των 54 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Υπογραμμίζεται ότι η ώρα της κλήρωσης δεν είναι προκαθορισμένη όπως στο ΤΖΟΚΕΡ.

Το ΤΖΟΚΕΡ είναι αποκλειστικό παιχνίδι της ΟΠΑΠ Α.Ε. Το EUROJACKPOT είναι Ευρωπαϊκό παιχνίδι που συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Σημ.: Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.