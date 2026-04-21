Στη Θεσσαλία θα αναπτυχθούν 5 από τα 100 drones που θα επιχειρούν τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, έπειτα από δύο δύσκολα χρόνια, τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς, σε σύσκεψη που συγκάλεσε σήμερα για τη Θεσσαλία.

Στόχος της ευρείας συντονιστικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, ήταν η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων περιοχής, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική, ο υπουργός επεσήμανε ότι το 2024 καταγράφηκαν ακραίες θερμοκρασίες όλους τους μήνες, σε συνθήκες παρατεταμένης ανομβρίας και ξηρασίας, ενώ το 2025 χαρακτηρίστηκε από έντονους και παρατεταμένους ανέμους, που δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς δεν υπήρχαν χρονικά «παράθυρα» ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πέρυσι, εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα 8.252 πυρκαγιές και καταγράφηκαν 476.000 καμένα στρέμματα. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφηκαν περίπου 25.700 καμένα στρέμματα- μείωση 33% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, είπε ο Ευάγγελος Τουρνάς, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα θετική εικόνα.

Οι αγροτοδασικές πυρκαγιές ήταν 910, μειωμένες κατά 10%, ενώ η μέση καμένη έκταση περιορίστηκε στα 28 στρέμματα ανά πυρκαγιά, μείωση της τάξης του 27%. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, ο οποίος λειτούργησε με ταχύτητα και επάρκεια, περιορίζοντας την εξάπλωση των πυρκαγιών, υπογράμμισε ο υπουργός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

5 drones στη Θεσσαλία, με δυνατότητα 24ωρης επιτήρησης

Ο Ευάγγελος Τουρνάς αναφέρθηκε στις προληπτικές δράσεις, όπως οι εκτεταμένοι καθαρισμοί καθαρισμούς δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων μέσω των προγραμμάτων ANTINERO.

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ήδη διατεθεί 3,6 εκατομμύρια ευρώ στους δήμους, ποσό αυξημένο κατά 170% και πλέον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις καθαρισμού και πρόληψης. Επίσης, δόθηκε προθεσμία έως τις 15 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπέδων από τους πολίτες. Εξάλλου, σημείωσε ο υπουργός, ενισχύθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τον εμπρησμό, με αυστηρότερες κυρώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 48% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, πάνω από το 25% σε πρόθεση, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό παραμένει ανεξιχνίαστο.

«Θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί στο δόγμα, το οποίο θεσπίσαμε πριν από τρία χρόνια, της επιτήρησης και της έγκαιρης προειδοποίησης και της άμεσης απόκρισης», υπογράμμισε, αναφερόμενος στην επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στη Θεσσαλία θα αναπτυχθούν πέντε από τα συνολικά 100 drones που θα επιχειρούν σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα συνεχούς 24ωρης επιτήρησης, ενώ τις ημέρες αυξημένου κινδύνου θα πραγματοποιούνται και εναέριες περιπολίες. Επίσης, οι δυνάμεις θα αναπτύσσονται προληπτικά στο πεδίο για τη μείωση του χρόνου απόκρισης.

Για την ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, προχωρά η δημιουργία 13 Επιχειρησιακών Κέντρων σε όλη τη χώρα, καθώς και η συγκρότηση ολοκληρωμένων ομάδων διοίκησης στο πεδίο με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του μηχανισμού σε προσωπικό και μέσα. Φέτος θα διατεθούν περίπου 80 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 51 μισθωμένα, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και ελικοπτέρων διαφορετικών τύπων, ικανών να ανταποκριθούν σε κάθε επιχειρησιακή ανάγκη. Η αξιοποίηση βάσεων, όπως το αεροδρόμιο της Αγχιάλου, ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα ταχείας επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά τη θετική εικόνα της Θεσσαλίας πέρυσι, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η κλιματική κρίση δημιουργεί ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, υπογράμμισε ο κ. Τουρκίας. Ο βασικός στόχος για τη φετινή περίοδο είναι η μείωση του αριθμού των φωτιών μέσω της πρόληψης, η ενίσχυση της επιτήρησης και η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση, ώστε να αποφευχθεί ο κορεσμός του μηχανισμού και να περιοριστούν οι επιπτώσεις των φαινομένων, συμπλήρωσε.