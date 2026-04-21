Το μέτωπο της φωτιάς είναι βελτιωμένο όμως το δύσβατο της περιοχής δυσχεραίνει την κατάσταση με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη να τεθεί υπό έλεγχο.

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική περιοχή στο Λέπρεο Ηλείας, καθώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν καταφέρει να περιορίσουν σημαντικά το πύρινο μέτωπο, συνεχίζοντας όμως τις επιχειρήσεις κατάσβεσης με επίγεια και εναέρια μέσα. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 52 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από αεροσκάφος που ενισχύει τις προσπάθειες στο δύσβατο σημείο όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2046550352581874090}

Φωτιά στο Λέπρεο: Σε χαράδρα εντοπίζεται η εστία

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται υπό υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι που σύμφωνα με το ilialive.gr δυσκολεύουν τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς ενώ και το δύσβατο της εστίας αποτελεί τροχοπέδη στο έργο των πυροσβεστών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φωτιά σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής ξεκίνησε απο χαράδρα και συνεχίζει να εξαπλώνεται στα όριά της ενώ να εμπνέει έντονη ανησυχία για την επέκτασή της καθώς δεν απειλούνται κατοικίες. Κατά βάση το μέτωπο εντοπίζεται σε δασική έκταση με χαμηλή αλλά και πυκνή βλάστηση, γεγονός που απαιτεί συνεχή επιτήρηση από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η προσπάθεια των πυροσβεστών επικεντρώνεται στην πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπύρωση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντας το έργο της Πυροσβεστικής και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δύσβατα σημεία. Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση χαρακτηρίζεται βελτιωμένη αλλά όχι πλήρως ελεγχόμενη, με στόχο την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς το συντομότερο δυνατό.