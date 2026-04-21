Φωτια σε δασική έκταση στο Λέπρεο – Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 14 οχήματα , ενώ από αέρος συνδράμει και ένα αεροσκάφος.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς. Το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται σε χαράδρα, με το έργο των πυροσβεστών να καθίσταται δύσκολο ως προς την επιχείρηση κατάσβεσης. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ αξίζει να τονιστεί ότι πλησίον δεν είναι κατοικημένη περιοχή.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ενισχυμένες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή για την φωτιά

Σύμφωνα με το ilialive.gr η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μετόχι Φιγαλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις